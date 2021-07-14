Kurban Bayramı için her biri ayrı güzel tatlı tarifleri

Fındıklı şekerpare tarifi En sevilen ve evde en kolay yapılabilen şerbetli tatlıların başında şekerpare gelir. Hele ki bir de fındıklı oldu mu o şekerpare tadından yenmez. Sizin için nefis bir fındıklı şekerpare tarifimiz var. Yiyenin ağzında dağılan bu şekerparenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Çok beğeneceğinize şimdiden eminiz. Afiyet olsun…