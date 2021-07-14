Kurban Bayramı için her biri ayrı güzel tatlı tarifleri
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Bayram sofraları da tatlısız olmaz. Bayram tatlısı denildiğinde akla ilk olarak baklava gelse de birbirinden nefis ve farklı tatlılar hazırlayabilirsiniz. Sizin için bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz her biri ayrı güzel tatlı tariflerini derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?
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Tulumba tatlısı tarifi
Tulumba tatlısı en sevilen tatlıların başında gelir. Genellikle dışarıdan alınan çıtır çıtır tulumba tatlısını evde de kolayca yapabilirsiniz. Oldukça da pratik bir tatlı olan tulumba tatlısının tarifini merak ediyorsanız, işte huzurlarınızda tulumba tatlısı tarifi...
Şerbetli tatlı seven herkesi kendine hayran bırakacak bir tarif, cevizpare tarifi. Hazırlanması oldukça pratik olan cevizpare tatlısı için ceviz ve şerbetin muhteşem uyumu diyebiliriz. Enfes cevizpare tatlısını denemek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda…
Fransızların creme brulee'si varsa bizim de süt helvamız var. Sütlü un helvasının üzeri çıtır karamelize şekerle kaplanmış bu haline herkes bayılacak. Üstelik yapılışı da çok kolay. İnanmayan tarifine bakabilir, hemen aşağıda...
Kilis yöresine ait bir tatlı olan cennet çamuru, farklı adı ve görüntüsünün yanı sıra Antep fıstığı ve kadayıfın eşsiz buluşmasıyla adeta bir lezzet şölenine davet ediyor. Bayramlarda ve özel günlerde fark yaratmak istiyorsanız, cennet çamuru tatlısını mutlaka denemenizi öneririz. Peki, cennet çamuru nasıl yapılır? İşte, cennet çamuru tatlısı tarifi, malzemeleri ve kolay yapım aşamaları aşağıda…
Geleneksel lezzetleri ve sütlü tatlıları sevenler fırın sütlaçta buluşuyor. Hafifliğiyle herkesin favori tatlılarından biri olan fırın sütlaçın yapılışı çok kolay. Kısa sürede yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu tatlının görüntüsü o kadar güzel olacak ki soğumasını beklerken sabırsızlanacaksınız. Mutlaka deneyin!
Evlerde en sık yapılan şerbetli tatlıların başında geliyor kalburabastı. Hem lezzetli hem de pratik olduğundan, özellikle misafir sofralarının gözdesi. Sevdiklerine elleriyle yaptığı nefis cevizli kalburabastıdan ikram etmek isteyenler, bu tarifimizi kesinlikle kaçırmasın. İşte Hürriyet Lezizz usulü nefis kalburabastı tarifi…
En sevilen ve evde en kolay yapılabilen şerbetli tatlıların başında şekerpare gelir. Hele ki bir de fındıklı oldu mu o şekerpare tadından yenmez. Sizin için nefis bir fındıklı şekerpare tarifimiz var. Yiyenin ağzında dağılan bu şekerparenin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Çok beğeneceğinize şimdiden eminiz. Afiyet olsun…
İrmikli ve şerbetli tatlı seven herkesin bayılacağı bir lezzet, cevizli hira tatlısı. Özel günlerinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tatlıyı denemek isterseniz, cevizli hira tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Tam tadında bir irmikli bir şerbetli tatlı olan parmak tatlısı, bayramda baklavanın yerini almaya aday görünüyor. Mersin- Tarsus yöresine ait bir tatlı olan parmak tatlısı şerbetli alternatif tatlı arayanların favorisi olacak. Bu lezzetli parmak tatlısı tarifi, malzemeleri ve kolay yapımı için püf noktalarını sizin için derledik.
Kolay yapımı ve enfes tadıyla Bursa'ya ait geleneksel tatlılar arasında yer alan peynir tatlısı, yılın her döneminde kaymak ya da dondurma eşliğinde sofralarınıza misafir olmaya hazır. Lor peyniriyle şerbetin harika buluşması olan peynir tatlısı genellikle hazır paketlerde satılır ve sadece şerbeti hazırlanır. Ancak, evde pratik bir şekilde peynir tatlısının hamurunu da hazırlayabilir, el lezzetinizi de katabilirsiniz. Hem de çok kolay bir tarifle… İşte, evde peynir tatlısı yapımı, kalorisi ve püf noktaları…
Mutfağımızın vazgeçilmez şerbetli tatlılarından şekerpareyi bu kez limonlu denemeye ne dersiniz? Limonun verdiği hoş esans aynı zamanda tatlınızın kolayca şekerlenmesini de önlüyor. Bayramda tatlınızın uzun süre lezzetini korumasını istiyorsanız limonlu şekerpareyi mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun…
Balkanlara özgü bir tatlı olan trileçe, Edirne’de de süt ve şerbet ile hazırlanmaktadır. Tadı harika ve çok hafif bir tatlı olan trileçenin yapımı biraz zahmetli olsa da hazırladığınız gibi biteceği kesin. Misafirlerine bu enfes tatlıyı ikram etmek isteyenler için tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...