Kurban Bayramı çifte bayram oldu! 'Kokusu dünyanın öbür ucuna gitti'

Kurban Bayramı'nın bereketiyle geldiğini belirten Dinar, "Turistlerin Edirne'ye gelmeleri için çok sebep var. Edirne dünyanın en çok tarihi turistik eserlerinin olduğu şehirlerden bir tanesi. Bir de gastronomi tarafı var bunun. Edirne tava ciğeri de kentin önemli gastronomi öğelerinden. Ciğerin kokusu dünyanın öbür ucuna gitti artık" dedi.