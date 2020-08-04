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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 10:08,

Kurban Bayramı çifte bayram oldu! 'Kokusu dünyanın öbür ucuna gitti'

Kurban Bayramı tatilinde Edirne'ye gelen ziyaretçilerin kent mutfağının dünyaca ünlü lezzeti tava ciğerine yoğun ilgisi, ciğercilerde yoğunluk oluşturdu.

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Kurban Bayramı tatilinde Edirne'ye gelen ziyaretçilerin kent mutfağının dünyaca ünlü lezzeti tava ciğerine yoğun ilgisi, ciğercilerde yoğunluk oluşturdu.

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Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden Edirne'ye gelen ziyaretçiler, ciğercilere akın etti.

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Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciğercilerin yoğun mesaileriyle çifte bayram yaptıklarını söyledi.

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Kurban Bayramı'nın bereketiyle geldiğini belirten Dinar, "Turistlerin Edirne'ye gelmeleri için çok sebep var. Edirne dünyanın en çok tarihi turistik eserlerinin olduğu şehirlerden bir tanesi. Bir de gastronomi tarafı var bunun. Edirne tava ciğeri de kentin önemli gastronomi öğelerinden. Ciğerin kokusu dünyanın öbür ucuna gitti artık" dedi.

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Dinar, misafirlerini Kovid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde ağırladıklarını ifade etti.

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Bayram tatillerinde Edirne'nin en çok tercih edilen şehirler arasında yer aldığını belirten Dinar, şöyle devam etti:

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"Turistler bu kısa tatillerde de Edirne'yi tercih ediyor. Edirne İstanbul'a 200 kilometre. Çanakkale ve Tekirdağ komşu illerimiz arasında. Ulaşım sorunu yok. O yüzden Edirne bayramda da nasibini aldı."

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"Misafirlerimizi elimizden geldiğine ağırlamaya çalışıyoruz. Onlara ciğerin yanında dünyanın en tatlı acı biberini ikram ediyoruz."

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Ciğerci Uğurcan İmrak da salgın nedeniyle dükkanlarının kapalı olduğu 3 ayın ardından Kurban Bayramı yoğunluğunun kendilerine iyi geldiğini belirtti.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden İmrak, "Müşterilerimiz de son derece tedbirliydiler. Yoğun bir bayram geçirdik" dedi.

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