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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 17:49,

Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi ve malzemeleri (künefe peyniri)

Kadayıfla yapılan tatlılar deyince ilk akla gelenlerden biri de künefe oluyor. Mersin ve Hatay yöresinin en meşhur lezzetlerinden olan künefeyi, püf noktalara dikkat ederek ev ortamında da yapmak mümkün. Bu geleneksel lezzeti yaparken en önemli nokta peynir seçimi ve künefeyi ocak üzerinde çevirirken zamanlamaya dikkat etmek. Peki, künefe nasıl yapılır? Künefe peyniri hangisidir? İşte künefe tarifi , ve malzemeleriyle ilgili bilgiler…

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Künefenin birden fazla çeşidi olmasına rağmen genel yapılış yöntemi aynıdır. İki katman kadayıf arasına tuzsuz bir cins peynir koyularak hafifçe pişirilir ve üzerine çok koyulaşmamış şerbet dökülür. Yapılışındaki değişikler başlıca kadayıfın ve peynirin türünden kaynaklanır. Peynir olarak Hatay peyniri, lor peyniri, Antep peyniri, Urfa peyniri gibi çiğ süte daha yakın, taze peynirler kullanılır. Künefe peyniri olarak dil peyniri de tercih edilebilir.

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KÜNEFE MALZEMELERİ

Malzemeler:
• 500 gram kadayıf

• 300 gram künefe peyniri (dil peyniri)
• 200 gram eritilmiş tereyağı
Şerbeti için;

• 3 su bardağı su
• 2,5 su bardağı toz şeker
• 3-4 damla limon suyu
Üzeri için;

• Toz Antep fıstığı

Tavayı yağlamak için;

• 1-2 yemek kaşığı tereyağı
• 1 yemek kaşığı pekmez

3KÜNEFE NASIL YAPILIR
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KÜNEFE NASIL YAPILIR?

1. Bir tencereye su ve şekeri koyarak ’ta kaynamaya bırakın.

2. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edin.

3. Kıvam alan şerbeti soğumaya bırakın.

4. Kadayıfı minik minik parçalara ayırın ve derin bir kapta erimiş tereyağı ile birleştirin.

5. Künefeyi yapacak olduğunuz tavaya tereyağını sürün ardından pekmezle de üzerinden geçin.

6. Yağladığınız kadayıfları tavaya iyice bastırarak yerleştirin.

7. Daha sonra künefe peynirini kadayıfların üzerine dilimleyin.

8. Tekrar eşit miktarda kadayıfı peynirlerin üzerine basarak şeklini toplayın ve iyice bastırın

.9. Künefeniz hazır olduktan sonra ocağınızın altını açın ve bir tarafını 5 dakika kadar pişirin.

10. Ardından ters çevirin. Bu sırada tavayı tekrar yağlamayı unutmayın.

11. Künefe pişme aşamasındayken şerbetini ilave edin.

12. Şerbet iyice emildikten sonra üzerini toz fıstık ile bolca süsleyerek afiyetle yiyin!

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