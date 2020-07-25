Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi ve malzemeleri (künefe peyniri)
Kadayıfla yapılan tatlılar deyince ilk akla gelenlerden biri de künefe oluyor. Mersin ve Hatay yöresinin en meşhur lezzetlerinden olan künefeyi, püf noktalara dikkat ederek ev ortamında da yapmak mümkün. Bu geleneksel lezzeti yaparken en önemli nokta peynir seçimi ve künefeyi ocak üzerinde çevirirken zamanlamaya dikkat etmek. Peki, künefe nasıl yapılır? Künefe peyniri hangisidir? İşte künefe tarifi , ve malzemeleriyle ilgili bilgiler…
Künefenin birden fazla çeşidi olmasına rağmen genel yapılış yöntemi aynıdır. İki katman kadayıf arasına tuzsuz bir cins peynir koyularak hafifçe pişirilir ve üzerine çok koyulaşmamış şerbet dökülür. Yapılışındaki değişikler başlıca kadayıfın ve peynirin türünden kaynaklanır. Peynir olarak Hatay peyniri, lor peyniri, Antep peyniri, Urfa peyniri gibi çiğ süte daha yakın, taze peynirler kullanılır. Künefe peyniri olarak dil peyniri de tercih edilebilir.
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