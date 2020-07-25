Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi ve malzemeleri (künefe peyniri)

KÜNEFE NASIL YAPILIR? 1. Bir tencereye su ve şekeri koyarak ’ta kaynamaya bırakın.



2. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ilave edin.



3. Kıvam alan şerbeti soğumaya bırakın.



4. Kadayıfı minik minik parçalara ayırın ve derin bir kapta erimiş tereyağı ile birleştirin.



5. Künefeyi yapacak olduğunuz tavaya tereyağını sürün ardından pekmezle de üzerinden geçin.



6. Yağladığınız kadayıfları tavaya iyice bastırarak yerleştirin.



7. Daha sonra künefe peynirini kadayıfların üzerine dilimleyin.



8. Tekrar eşit miktarda kadayıfı peynirlerin üzerine basarak şeklini toplayın ve iyice bastırın



.9. Künefeniz hazır olduktan sonra ocağınızın altını açın ve bir tarafını 5 dakika kadar pişirin.



10. Ardından ters çevirin. Bu sırada tavayı tekrar yağlamayı unutmayın.



11. Künefe pişme aşamasındayken şerbetini ilave edin.



12. Şerbet iyice emildikten sonra üzerini toz fıstık ile bolca süsleyerek afiyetle yiyin!