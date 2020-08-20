Külahta çiğ köfteye sinirlendi, lavaşta dondurma satmaya başladı

'HERKES İŞİNE SADIK OLSUN' İçine dondurma haricinde meyve parçacıkları ve çikolata sosu koyarak hazırladığı lavaşta dondurmayı müşterilerine servis eden Acar, "Haberlerde bir video izledim, benim çok dikkatimi çekti. Esnafın birisi külahta çiğ köfte veriyor, bu külahta çiğ köfte verme işi değil. Biz de bunlara inat lavaşta dondurma başlattık, güzel de tuttu. Biz bunu külahta çiğ köfte satan abimize protesto amaçlı yapıyoruz. Herkes işine sadık olsun ve sahip çıksın. Bizim işimiz lavaşta dondurma satmak değil. Herkes işini layığı ile yapsın" dedi.