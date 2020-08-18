Küçük Ev'in annesine özendi, restoranını el işleriyle süsledi

Bal, yoğun olmadığı zamanlarda doğadan topladığı taşlar ve odun parçalarından minyatür evler ve tablolar yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:"İş yerimin bir köşesinde boya malzemelerim hazır bulunur. Yoğunluğumdan arta kalan zamanlarda vazo, çömlek, taş ve tablo boyaması yaparım.Örgü örerim, değişiklik yapmayı severim, her şeyi birbirine dizayn edip, bir yerlere uyarlıyorum. Bugünlerde de iş yerimin önünde bulunan elektrik direğine farklı modeller yaparak, boyuyorum. Boş zamanlarımda bu gibi şeylerle uğraşıyorum. Ayrıca iş yerimde bir köşe oluşturdum. Gelen müşterilerimin fotoğrafları ile yazdıkları bazı notları sergiliyorum."