Küçük ama çok etkili! Corona virüse karşı her gün mutlaka...

Corona virüs salgını karşısında elimizden geleni yapabileceğimiz iki nokta var. Bunlardan bir tanesi evde kalmak, diğeri de bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak. Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanların tüketilmesini önerdiği maddelerden biri de mikro mineral selenyum. Yetersiz selenyum tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecekken, aşırı selenyum tüketiminin de zararlı etkileri olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda aklınıza takılan bir nokta varsa bunu doktorunuza mutlaka danışın.