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Yemek Kültürü
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 14:56, /

Küçücük taneleriyle öyle şeylere iyi geliyor ki... Pek çok derde deva

Bakliyatlar, hem besin değerleri hem de lezzetiyle sofralarımızın gözdesi. Biz de 10 Şubat Bakliyat Günü sebebiyle bakliyatların sağlımıza olan faydalarını sizin için araştırdık. Ne kadar yararlı olduğunu öğrenince daha fazla tüketmek isteyeceksiniz.

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Kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya... Mutfağımızın vazgeçilmezi bakliyatların faydaları saymakla bitmez. Bolca tüketilmesi tavsiye edilen baklagiller, protein, demir ve magnezyum açısından oldukça zengin gıdalar.

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Pek çok kişi için kuru fasulye denince akan sular durur. Pastırmalı da olsa etli de olsa her hali ayrı bir lezzetli. Pilav eşliğinde servis edilince de damakları şenlendiriyor. Tabii, bu kadar lezzetinin yanında oldukça da sağlıklı bir besin, kuru fasulye.

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Lifli olması, içerdiği protein ve minerallerle kırmızı etten hiçbir eksiği yok. Türk mutfağının akla ilk gelen yemeklerinden kuru fasulye, diyet listelerinde de rahatlıkla tercih ediliyor.

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Hafta en az iki defa tüketilmesi önerilen nohutun yeri her daim başkadır. Yanında turşu olunca adeta küçük bir mutluluk yaşatıyor. Sadece bununla da kalmıyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, betakaroten ve A vitamininin yanı sıra bol lifli bir gıda olan nohut, vücuttaki tümör oluşumunu da engelliyor.

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Tam bir protein deposu olan mercimek, mutfakların en sevilen baklagillerindendir. Yemeği de çorbası da başka olan mercimek, bol miktarda lif içerdiği için uzun süre tok tutuyor. Özellikle kış mevsimlerinde yoğun olarak tercih ediliyor.

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Yeşil mercimek de oldukça besleyici bir gıda. Metabolizmayı desteklediği gibi vücudun kas yapısını güçlendiriyor. Demir ve folik asit içerdiği için de kansızlığı engelliyor. Ayrıca, kalp sağlığını destekliyor ve sindirime de yardımcı oluyor.

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Bulgur, hangi yemeğe girerse girsin lezzeti daima katlıyor. Pilavdan köfteye kadar pek çok tariflerde baş rolü üstleniyor. Tabii, sağlığa da olan faydalarını atlamamak gerek. Vitamin, protein, mineral ve lif açısından zengin bir besin olan bulgur, kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı oluyor.

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Bu yüzden, sofralarda pirinç yerine daha çok bulgur pilavına yer vermek sağlıklı bir tercih olabilir. Ayrıca, kalp ve damar hastalıklarını yakalanma riskini de en aza indirdiği gibi sindirim sistemine de destek oluyor.

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Barbunya her ne kadar kış besini olsa da her mevsim tüketilmesi gereken gıdaların başında geliyor. Dünya mutfağında da çeşitli tariflere farklı bir tat katan barbunya, kanser hücrelerinin oluşumunu engelliyor. Kötü kolesterolü düşürdüğü için de kalp sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

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Hafızayı güçlendirici bir etkiye sahip olan barbunya, sonbahar yorgunluğuna karşı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ciltte leke oluşumlarını da engelliyor. Bu yüzden parlak ve pürüzsüz bir cilt için birebir olduğunu da belirtmekte fayda var.

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Taze ve kuru olarak tüketilen bakla da magnezyum, demir, kalsiyum ve potasyumun yanı sıra pek çok vitamin içeriyor.

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Ufacık taneleriyle börülcenin faydalarını saymakla bitmez. Besinlerde sık rastlanmayan K vitamini yönünden oldukça zengin olan bu besin, uyku sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca küçücük taneleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kanseri önleyici bir etkiye de sahip.

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İçerdiği yüksek miktarda lifle kalp rahatsızlıklarını azaltıyor ve kandaki şeker oranını da koruyor. A vitamini sayesinde de görme duyularının daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen börülce, özellikle kış yorgunluğuna iyi geldiği için yaz mevsimine geçiş döneminde tüketilmesi de öneriliyor.

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