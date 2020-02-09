Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 14:56,
Küçücük taneleriyle öyle şeylere iyi geliyor ki... Pek çok derde deva
Bakliyatlar, hem besin değerleri hem de lezzetiyle sofralarımızın gözdesi. Biz de 10 Şubat Bakliyat Günü sebebiyle bakliyatların sağlımıza olan faydalarını sizin için araştırdık. Ne kadar yararlı olduğunu öğrenince daha fazla tüketmek isteyeceksiniz.
Kuru fasulye, nohut, mercimek, barbunya... Mutfağımızın vazgeçilmezi bakliyatların faydaları saymakla bitmez. Bolca tüketilmesi tavsiye edilen baklagiller, protein, demir ve magnezyum açısından oldukça zengin gıdalar.
Lifli olması, içerdiği protein ve minerallerle kırmızı etten hiçbir eksiği yok. Türk mutfağının akla ilk gelen yemeklerinden kuru fasulye, diyet listelerinde de rahatlıkla tercih ediliyor.
Hafta en az iki defa tüketilmesi önerilen nohutun yeri her daim başkadır. Yanında turşu olunca adeta küçük bir mutluluk yaşatıyor. Sadece bununla da kalmıyor. Kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir, betakaroten ve A vitamininin yanı sıra bol lifli bir gıda olan nohut, vücuttaki tümör oluşumunu da engelliyor.
Yeşil mercimek de oldukça besleyici bir gıda. Metabolizmayı desteklediği gibi vücudun kas yapısını güçlendiriyor. Demir ve folik asit içerdiği için de kansızlığı engelliyor. Ayrıca, kalp sağlığını destekliyor ve sindirime de yardımcı oluyor.
Bu yüzden, sofralarda pirinç yerine daha çok bulgur pilavına yer vermek sağlıklı bir tercih olabilir. Ayrıca, kalp ve damar hastalıklarını yakalanma riskini de en aza indirdiği gibi sindirim sistemine de destek oluyor.
Hafızayı güçlendirici bir etkiye sahip olan barbunya, sonbahar yorgunluğuna karşı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ciltte leke oluşumlarını da engelliyor. Bu yüzden parlak ve pürüzsüz bir cilt için birebir olduğunu da belirtmekte fayda var.
Ufacık taneleriyle börülcenin faydalarını saymakla bitmez. Besinlerde sık rastlanmayan K vitamini yönünden oldukça zengin olan bu besin, uyku sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca küçücük taneleriyle bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kanseri önleyici bir etkiye de sahip.
İçerdiği yüksek miktarda lifle kalp rahatsızlıklarını azaltıyor ve kandaki şeker oranını da koruyor. A vitamini sayesinde de görme duyularının daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen börülce, özellikle kış yorgunluğuna iyi geldiği için yaz mevsimine geçiş döneminde tüketilmesi de öneriliyor.
15