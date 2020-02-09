Küçücük taneleriyle öyle şeylere iyi geliyor ki... Pek çok derde deva

Pek çok kişi için kuru fasulye denince akan sular durur. Pastırmalı da olsa etli de olsa her hali ayrı bir lezzetli. Pilav eşliğinde servis edilince de damakları şenlendiriyor. Tabii, bu kadar lezzetinin yanında oldukça da sağlıklı bir besin, kuru fasulye.