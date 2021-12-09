Kübbülmüşviyye nedir, nasıl yapılır? İşte Kübbülmüşviyye tarifi
Kübbülmüşviyye, yemeklerin temelini et ve bulgur oluşturan Kilis mutfağının önde gelen lezzetlerinden biridir. Görünümü iç köfteyi ardından kübbülmüşviyyenin yapımında iç yağ kullanılır. Peki, kübbülmüşviyye nasıl yapılır, yapımında hangi malzemeler kullanılır? İşte adım adım Kkübbülmüşviyye tarifi…
Kübbülmüşviyye, Kilis mutfağının en lezzetli ve en meşakkatli yemeklerinden biri. İçyağ, ceviz ve baharat karışımıyla doldurulan köfte olarak tanımlanan bu yemek, Hatay ve Bitlis civarlarında böbrek yağı konarak yapılan versiyonları da bulunuyor. Denemek isteyenler için kübbülmüşviyye yemeğinin malzemelerini ve adım adım yapılış aşamalarını derledik.
Kübbülmüşviyye İçin Gerekli Malzemeler:
•Üç su bardağı çiğ köftelik bulgur,
•300 gr. yağsız ve sinirsiz koyun veya dana eti (kıyma),
•300 gr. koyun gömlek yağı ( iç yağ),
•Bir adet baş soğan,
•½ komposto tabağı ceviz içi,
•Bir tatlı kaşığı tarçın,
•İki çorba kaşığı nane,
•Yeterince karabiber, tuz ve kırmızı biber.
•300 gr. yağsız ve sinirsiz koyun veya dana eti (kıyma),
•300 gr. koyun gömlek yağı ( iç yağ),
•Bir adet baş soğan,
•½ komposto tabağı ceviz içi,
•Bir tatlı kaşığı tarçın,
•İki çorba kaşığı nane,
•Yeterince karabiber, tuz ve kırmızı biber.
Kübbülmüşviyye Yapılışı:
Bulgur tepsiye konur. Üzerine soğan küçük parçacıklar halinde doğranır. Nane, kırmızıbiber ve tuz eklenir. Biraz yoğrulduktan sonra yağsız ette katılarak köfte, sakız kıvamına gelinceye kadar yoğrulmaya devam edilir. Diğer yandan küçük bir tepsiye iç yağı ufak ufak doğranır. Sakız gibi olana kadar sıcak su yardımı ile yoğrulur. Yoğrulmuş iç yağına tuz, karabiber, kırmızı biber, nane, ceviziçi ve tarçın konur. Yoğrulduktan sonra küçük parçalara ayrılır. Her parçacığa bir badem içi şekli verilir. Köfteden iri parçalar alınarak kısa bir yoğurmadan sonra yuvarlak parçalara bölünür. Her yuvarlak içli köfte şeklinde hatta biraz daha büyük oyulur. İçine hazırlanmış olan bir badem büyüklüğündeki içyağından konur. Parmaklar yardımıyla ağzı kapatılır. Hepsi bu şekilde bitince bunlar meşe kömürü üzerine yerleştirilen ızgarada pişirilir. Pişirme işlemi fırında da yapılabilir. İstenirse pişen kübbülmüşviyyeler sade yağda tekrar kızartılabilir.