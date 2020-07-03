Kraliçe Elizabeth'e bile gönderilmişti... Niğde'de kiraz hasadı başladı

"Kirazda marka olma yolunda ilerleyen bir iliz. Köyümüz de kiraz üretiminin merkezi sayılır. Kirazın pazarlaması ile ilgili bir sıkıntımız yok çok şükür. Üretimimizde belli bir kalibrenin üzerinde olanlar özellikle direkt yurt dışına gidiyor. Son turfanda diye adlandırabileceğimiz üretim periyodumuz var. Bundan dolayı hasat bereketli olsun, hayırlı olsun."