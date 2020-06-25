Koyun kesimi arttı şırdanın fiyatı düştü

Şırdan yemeye gelen Yaşar Eker de Isparta’dan misafirlerini getirdiğini belirterek, “Ben Adanalı olduğum için şırdandan yana bir sıkıntım yok. Ancak getirdiğim misafirlerim artık şırdanla ilgili bu saatten sonra büyük projeler düşünmeye başladılar. Şırdanın ilk kez tadına bakan iki arkadaşım şırdanı Isparta’ya nasıl götürürüz düşüncesi içerisindeler” dedi. Isparta’dan gelen Ahmet Baran isimli vatandaş, “On numara bir yemekmiş. Daha önce de bir yerde yemiştim ama bu lezzeti bulamamıştım. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 3 bin 500 Adanalı öğrenci var. Onlardan talepler gelmeye başladı. Şimdi artık bu yemeği Isparta’ya götüreceğiz” şeklinde konuştu.