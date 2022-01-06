Koruk nedir? Koruk suyu neyden, nasıl yapılır? Evde koruk suyu yapımının detayları
Koruk suyu Fransız mutfağında hâlâ bilinen ve kullanılan bir tatlandırıcıdır. Şifalı içecek olarak bilinen koruk suyu, hazmı kolaylaştırması, mideyi rahatlatması, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasındaki faydaları nedeniyle tercih edilen doğal içeceklerin başında geliyor. Peki, koruk nedir? Koruk suyu neyden, nasıl yapılır? Evde koruk suyu yapımının detayları
Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir. Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır. Çoğu zaman tadını değiştirmek için içine limon ve çeşitli baharatlar atılır.
Günümüzde ana yemekler içinde daha çok sirke kullanılsa da Orta çağ Avrupası'nda aşçıların en sık başvurduğu tatlandırıcı koruk suyudur. Bugün sadece bazı aşçıların salata süsleme amacıyla limon yerine kullandığı düşünülse de aslında Denizli'nin Kızılcabölük köyünde Yerel halk Gelin turşusu dedikleri; Odun ateşinde ütülmüş biber ve sarımsak ile sulandırıp koruk suyunu efsanevi bir lezzet olarak sofralarına koymaktadırlar. Koruk suyu Fransız mutfağında hâlâ bilinen ve kullanılan bir tatlandırıcıdır.
Koruk Suyu Faydaları Nelerdir?
Şifalı içecek olarak bilinen koruk suyu, hazmı kolaylaştırması, mideyi rahatlatması, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasındaki faydaları nedeniyle tercih edilen doğal içeceklerin başında geliyor.- Koruk suyu iştah açıcı bir özellik sağlar.
- Vücutta birikmiş olan zararlı toksinlerin atımında katkı verir.
- Antioksidan kaynağı olarak öne çıkar.
- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu korur.
- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.
- Göz sağlığını koruyucu bir etkisi bulunur.
- Yaz aylarında serinletici bir etki verdiği için yaygın biçimde kullanılır.
- Vücutta birikmiş olan zararlı toksinlerin atımında katkı verir.
- Antioksidan kaynağı olarak öne çıkar.
- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu korur.
- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.
- Göz sağlığını koruyucu bir etkisi bulunur.
- Yaz aylarında serinletici bir etki verdiği için yaygın biçimde kullanılır.
KORUK SUYU NASIL YAPILIR?
Yapımı için malzemeler
2 salkım koruk
1 su bardağı su
Tuz
Koruk suyu tarifi Nasıl yapılır?
Asmadan koparılmış taze korukları yıkayın.
Ezerek suyunu çıkartın.
Ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.
Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzün.
Biraz tuz ilave edin.
Yemeklerin yanında içilir.
2 salkım koruk
1 su bardağı su
Tuz
Koruk suyu tarifi Nasıl yapılır?
Asmadan koparılmış taze korukları yıkayın.
Ezerek suyunu çıkartın.
Ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.
Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzün.
Biraz tuz ilave edin.
Yemeklerin yanında içilir.