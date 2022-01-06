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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 09:20 | 

Koruk nedir? Koruk suyu neyden, nasıl yapılır? Evde koruk suyu yapımının detayları

Koruk suyu Fransız mutfağında hâlâ bilinen ve kullanılan bir tatlandırıcıdır. Şifalı içecek olarak bilinen koruk suyu, hazmı kolaylaştırması, mideyi rahatlatması, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasındaki faydaları nedeniyle tercih edilen doğal içeceklerin başında geliyor. Peki, koruk nedir? Koruk suyu neyden, nasıl yapılır? Evde koruk suyu yapımının detayları

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1
Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde edilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir. Orta çağ Avrupası'nda, özellikle de Batı Avrupa'da en yaygın içeceklerden biri olan koruk suyu, o dönemde eski Fransızcadaki biçimi ile vertjus olarak anılmıştır. Çoğu zaman tadını değiştirmek için içine limon ve çeşitli baharatlar atılır.
2
Günümüzde ana yemekler içinde daha çok sirke kullanılsa da Orta çağ Avrupası'nda aşçıların en sık başvurduğu tatlandırıcı koruk suyudur. Bugün sadece bazı aşçıların salata süsleme amacıyla limon yerine kullandığı düşünülse de aslında Denizli'nin Kızılcabölük köyünde Yerel halk Gelin turşusu dedikleri; Odun ateşinde ütülmüş biber ve sarımsak ile sulandırıp koruk suyunu efsanevi bir lezzet olarak sofralarına koymaktadırlar. Koruk suyu Fransız mutfağında hâlâ bilinen ve kullanılan bir tatlandırıcıdır.
3Koruk Suyu Faydaları Nelerdir

Koruk Suyu Faydaları Nelerdir?

Şifalı içecek olarak bilinen koruk suyu, hazmı kolaylaştırması, mideyi rahatlatması, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasındaki faydaları nedeniyle tercih edilen doğal içeceklerin başında geliyor.- Koruk suyu iştah açıcı bir özellik sağlar.

- Vücutta birikmiş olan zararlı toksinlerin atımında katkı verir.
- Antioksidan kaynağı olarak öne çıkar.
- Birçok farklı dış zararlıya karşı vücudu korur.
- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.
- Göz sağlığını koruyucu bir etkisi bulunur.
- Yaz aylarında serinletici bir etki verdiği için yaygın biçimde kullanılır.
4KORUK SUYU NASIL YAPILIR

KORUK SUYU NASIL YAPILIR?

Yapımı için malzemeler

2 salkım koruk
1 su bardağı su
Tuz
Koruk suyu tarifi Nasıl yapılır?

Asmadan koparılmış taze korukları yıkayın.
Ezerek suyunu çıkartın.
Ezilen korukların içine 1 su bardağı su ilave edin.
Korukları elle biraz sıkıp tülbentten geçirerek süzün.
Biraz tuz ilave edin.
Yemeklerin yanında içilir.
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