Koronavirüse rağmen arıcılar bu yıl hasattan memnun

"2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Korona virüs ve hava şartları biz çiftçi ve arı yetiştiricileri için biraz sıkıntılı başladı. Ama arılar binlerce yıldır yaşamlarını sürdürdükleri gibi bu zor şartlara da uyum gösterdiler. Geçen yıla göre daha verimli bir yıl oluyor. Bal hasadımıza başladık ve çok şükür geçen yılın iki katı bal aldık.”