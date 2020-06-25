Koronavirüse karşı bağışıklık güçlendiren 'Gaziantep menüsü'

“Bunun dışında Gaziantep'te çok bilinen ve çok tüketilen menengiç var. Biz de yazlık korona virüs diyeti kapsamında menengiçten de soğuk kahve yaptık. Bu kahve serinletici, çarpıntı yapmayan ve tansiyon yükseltmeyen bir kahve oldu. Sonrasında D3 vitaminini arttırıcı asma yapraklık katı cacık yaptık. Bu da hem kemikleri güçlendiriyor hem de biraz güneşlenmeyle bağışıklığı güçlendirecek. Bir de zahter var. Zahter hem kolesterolü düşürüyor hem şekeri düşürüyor. O yüzden zahteri buzlu çay olarak hazırladık. Sakinlik verici, kolesterolü ve şekeri düşürücü etkisiyle, antiviral etkisiyle doğal bir içecek yapmış olduk. Bunların içinde belki de en önemlisi ise meyan kökü şerbeti. Güneydoğu’nun vazgeçilmez bir içeceği. Çünkü doğal kortizon içeriyor ama kortizonun onda birinden daha az yan etkisi var. Korona virüste de hekim kontrollerinde kortizon kullanılabiliyor. O yüzden meyan kökü şerbeti enerji vererek doğal kortizon etkisini daha az yan etkiyle yaparak olumlu bir etki yapabiliyor.”