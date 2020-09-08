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İHA
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 11:09 | 

Koronavirüs ve yükselen fiyatlar sarımsak turşusuna talebi patlattı

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin yeni adresi doğal antibiyotiklerden sarımsak turşusu.

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Antalya’da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaşan Mustafa Hazar, korona virüsle birlikte, doğal antibiyotik olan ve bugünlerde fiyatı 40 TL'ye yükselen sarımsağın turşusuna ilginin arttığını söyledi.

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Sarımsak turşusunun fiyatı, kavanozun büyüklüğüne göre 30 ile 120 TL arasında değişiyor.

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Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 19 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde bugün 239 çeşit turşuya ulaştı. Türkiye'de yetişen tüm sebze ve meyvelerin turşusunu kurmayı amaçlayan Hazar, bazı balık türlerinin de turşusunu yapmayı başardı.

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Klasik olan biber, salatalık, domates, sarımsak, çam kozalağı, bıldırcın ve tavuk yumurtası, balık, yer elması, şeker pancarı ve fındıktan turşu yapan Hazar, bu turşuları restoranının girişinde ve içinde tarihi eser gibi sergilemeye başladı.

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Yeni tip korona virüsle (Covid-19) birlikte özellikle sarımsak turşusu ve turşu suyu büyük ilgi görmeye başladı. Fiyatı boyutuna göre değişen sarımsak turşusu 30 ile 120 TL arasında alıcı buluyor.

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28 yıldır turşu ile ilgilendiğini dile getiren Hazar, “20 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. 239 çeşit turşuya ulaştık. Meyve, sebze ve balık çeşitlerinden turşularımız var. Ejder meyvesi, ahtapot, hamsinin dahi turşusunu yaptık" dedi.

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Korona virüs salgınıyla birlikte turşu suyu ve turşulara ilginin arttığını dile getiren Mustafa Hazar, şöyle konuştu:

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"Bu hastalığın temelinde bağışıklık sisteminin zayıf olması yatıyor. Bağışıklığı güçlendiren en iyi probiyotiklerden biri de turşudur. Özellikle en güçlü probiyotik sarımsak ve onun turşusu rağbet görüyor. Çünkü vücudun direncini güçlendiriyor. Lahanaya da ilgi var."

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"Korona virüsten önce de ben doğal antibiyotik olduğu için sarımsak turşusuna ağırlık veriyordum. Bağışıklık sistemini düzenlediği için son dönemlerde sarımsak turşusu rağbet görüyor.”

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Hazar, ürettiği sirkenin de son dönemde ilgi görmeye başladığını belirtti. Aşk olarak başladığı turşuculuğu bırakamadığını ifade eden Hazar, “Hobim aşka dönüştü. Ondan sonra ticarete döktük” dedi.

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