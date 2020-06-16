Koronavirüs sonrası bir ilk! Üstelik Türkiye'de...

"Fanus şeklindeki kubbeli bölümlere sadece birbirini tanıyan grup ve aileleri alıyoruz. Pandemi tüm dünyada maalesef çok etkili oluyor. Bu nedenle kubbelere yoğun ilgi var. Biz de bu ilgiden çok memnunuz. İş yerimiz, randevu sistemiyle çalışarak, kahvaltı ve akşam yemeği konseptleriyle hizmet veriyor. Tüm misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Paylaşımlı olarak değil, misafirlerimiz kendi gruplarıyla gelebiliyorlar. Aksi takdirde amacına aykırı olur. Birçok kimse sadece sosyalleşme özlemini gidermek için değil ayrıca özel günlerini de keyifle burada kutluyor. Çünkü 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç manzarasını izlemek onlara da müthiş bir keyif sunuyor. Zorlu sürecin ardından mekana duyulan ilgi tahminimizden çok çok yüksek. Diğer kafe ve restoranlarda da bu tarz uygulamaların yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."