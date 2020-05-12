Koronavirüs salgını çıktı uzun süre bayatlamayan ekmeğe talep patladı

İlçede fırın işletmeciliği yapan Orhan Sağlam, Trabzon ve Vakfıkebir ekmeğinin uzun süre tazeliğini korumasıyla salgın sürecinde yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Bu ekmeğe lezzet veren ekşi mayasıdır. Ekmeğimiz uzun süre bayatlamadığı gibi, uzun süre lezzetini de kaybetmeyen bir özelliğe sahip. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir lezzet. Uzun süre bayatlamadığı için sokağa çıkma yasaklarında gerekse çok evden dışarı çıkmak istemeyenlerce şu günlerde yoğun talep görüyor. Bu ekmek 1 hafta 10 gün bayatlamaz, gönül rahatlığıyla tercih edilebilir" diye konuştu.