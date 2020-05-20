Koronavirus onları da etkiledi... 'Yok denecek kadar az'

"Gaziantep'te 4 gündür sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bayramda da bu durum tüm Türkiye'de olacak. Daha önce ailelerimiz tepsiler halinde baklava alıyordu. Şimdi kimse ziyarete gidemeyeceğinden herkes evinde yiyebileceği kadar alıyor.”