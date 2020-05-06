Koronavirüs nedeniyle talep arttı, siparişlere yetişemiyorlar

Düzgün, Kars kaşarının Türkiye'nin her yerine gönderildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşımız peynirimizi almak için gelemeyebilirler, fakat üretimde ve satışta hiçbir aksama yok, çünkü yıllardır oluşan bir kültür var, Kars'ta kargo şirketlerini kullanarak yılın her ayı her mevsimi ve her gününde 7/24 kargoyla ürettikleri ürünü Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor" diye konuştu.