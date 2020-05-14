Koronavirüs nedeniyle sipariş sistemine geçildi! Üreticilerden çok önemli uyarı

Sökmen şöyle devam etti: “Bir ürün çok ucuz olduğu zaman hilesi çoktur. Mesela kilosu 180 TL fıstıkla yapılan baklava ile kilosu 40 TL olan fıstık ile yapılan baklava aynı olmaz. İyi bir baklavada boz fıstık ve kaliteli yağ kullanılmalı. O baklava yenildiği zaman ağızda rehasını bırakması lazım. Baklava alışverişi yapacak olan vatandaşlarımız dikkat etsin. İyi baklava alırken bilinen yerlerden alsınlar. Bunu anlamın bir yolu da baklavaya konulan fıstığın pirinç büyüklüğünde olmasına dikkat etmek gerekir.”