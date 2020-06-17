Koronavirüs döneminde talep katlandı! Günde 60 adet yapıyor

Kentte lokanta işleten Hakan Kutlay (40), “Daha önce yurt içi yurt dışı birçok işletmede çalıştım. Tokatta da 5 yıldır hizmet vermekteyiz. Pandemi sürecinde kelle paça satışı inanılmaz şekilde arttı. Bunun artma sebebi de ulusal ve yerel basında bağışıklık sistemini güçlendirdiği ile alakalı verilen bilgilerle biz de bunu bire bir gördük ve yaşadık. Günlük 24 saat kaynayan kemik suyu ile yapılan kelle paça çorbası var olan satışların 3- 4 katı fazlasına çıktı” dedi.