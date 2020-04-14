Koronavirüs çıktı, talep patladı! Kayadan oyma depolarda saklanıyor

Armağan, koronavirüsten sonra artan talebi karşılamak için iki aydır hiç durmadan üretim yaptıklarını ifade ederek, "En ucuz hijyen malzemesi sirkedir. Kimyasal dezenfektanlar ciltte bozulma yapıyor. Sirke doğal dezenfekte amacıyla da kullanılıyor. Genelde yılın ilk üç aylık döneminde sirke satışı pek fazla olmazdı ama bu yıl aşırı talep var. 11 bin koli siparişimiz bekliyor" diye konuştu.