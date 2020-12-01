Koronavirüs bağışıklık dostu el yapımı ekşi mayalı ekmeğe ilgiyi artırdı

Ekşi mayalı ekmeğe rağbet arttı Kent merkezinde ekşi mayalı ev ekmeği satan Dürdane Türköz, fiyatının artmasına rağmen salgın nedeni ile ev ekmeğinin rağbet gördüğünü söyledi. Türköz, “Korona virüsten dolayı ev ekmeği satışlarımız daha da fazlalaştı. Bunun nedeni de ev mayası olduğundan daha sağlıklı olduğu için. Önceden 50 ekmek satıyorsak bu rakam iki katına çıktı” diye konuştu.