Koronanın vurduğu baklavacılarda normalleşme sevinci

Koronavirüs ile mücadele kapsamında personel sayısını düşüren baklava işletmecileri sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da riayet ederek, süreci atlatmaya çalışıyor. Süreçte evlere paket servisi yaptıklarını da belirten Aktaş, "Sosyal mesafeyi korumaya dikkat ediyoruz. Baklavacılık temizlik ister, hijyen ister. Biz hijyene çok önem veriyoruz. Personel sayımızı azalttık. Mesafeli şekilde çalışıyoruz, ama yine de baklava severlere kargolar vasıtasıyla baklavalarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında baklavacılar, dükkanlarını valiliğin özel izniyle açabiliyorlar. Burada kimse sokağa çıkamadığı için biz paket servislerle baklava isteyenlere Gaziantep içinde evlerine kadar paket servis yetiştiriyoruz” dedi.