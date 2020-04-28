Korona virüs gölgesinde tahinli pideye yoğun ilgi

Müşterilerden Emin Topaler, Simav’ın iftar sofralarının vazgeçilmez pidesini almak için geldiğini ifade etti. Topaler, “Bugün evimiz için değil de İstanbul’daki kuzenim ve kardeşim için almaya geldim. Özellik olarak hamurun tahinle buluşması bizin çok hoşumuza gidiyor. İftarda ve sahurda tahinli pide tüketiyoruz" şeklinde konuştu.