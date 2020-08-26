Korona etkisi ve üretim azlığıyla sarımsak fiyatlarında artış bekleniyor

Sarımsak pazarında fiyatlar sabit olmadığından toptan alanlar da büyük siparişler edince zarara uğramaktan korkuyor. Dolayısıyla tezgâhlarında sarımsak satanlar az ürün alıp sattıktan sonra yine sipariş ediyorlar. İki kere sipariş ve ayrı nakliye ücreti ise bu sefer yine sarımsağın fiyatı yükseliyor. Konu ile ilgili konuşan Yalçın, “Pazardaki fiyatlar da bu sene sabit değil. Yani bir düşüyor bir çıkıyor. Bu sefer biz önümüzü göremiyoruz. Yüksek fiyatta alıp daha sonra zarar ederiz diye az sarımsak alıyoruz. Az satıp yine alıyoruz. Bu durumda nakliye ücreti de yükseliyor, ama yine de fazla mal alıp satamamak veya ucuza satmaktan iyidir. Bu yıl sezon sonunda ellerinde kalan sarımsağı bile bize 65 liraya sattı. Biz aldıktan sonra tek tek arayarak kalitesi ve boyutuna göre fiyat koyduk. Onlardan en son gidenler kaldı şuan. Onları da 40 liraya satıyoruz. Bir de Çin sarımsağı bulabilirsiniz bazı tezgâhlarda, marketlerde. Onlar biraz ucuz oluyor, ancak onlarda sarımsağın tadı ve aroması bulamazsınız. Kastamonu sarımsağın bir parça alırsınız ve Çin sarımsağından bir tane alırsanız aynı etmez. Onlar sadece ‘içinde sarımsak var’ diye düşünüp vatandaş kendini rahatlatmak için alıyor. Çünkü Çin sarımsağı, sarımsağın yapması gereken faydaları asla etmiyor. Bunu bilenler bu nedenle fiyat yüksek de olsa yerli üretimi olan Kastamonu Taşköprü sarımsağı alıyorlar” diye anlattı.