Kornişonun anavatanı... Sındırgı'da üretilen turşular tüm Türkiye'de ilgi görüyor

Tarladaki üretiminden turşu aşamasına dönüşmesine kadar zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Berna Güngören ise, “Aslına baktığımız zaman birebir üreticisiyim. Yani daha önce yaptık mesela çok zorlu bir süreçten geçiyor salatalık. Şu zamanda burada üretim kısmında bulunmamız mümkün değil ama Bereket Versin Kadın Kooperatifi'ne uğradığınızda yüzde 100 katkısız, herhangi bir katkı içermez yani marketlerde gördüğünüz gibi katkılı bir ürün değildir. Geldiğinizde böyle kütür kütür bunları yiyebilirsiniz” şeklinde konuştu.