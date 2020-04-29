Konya'da koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara tahinli pide servisi

İşletme sahibi Fatih Yemenici, tahinli pidenin Konya’nın Kadınhanı ilçesine özgü bir Ramazan klasiği olduğunu söyledi. Adından da anlaşılacağı üzere pidenin tahinle yapılan bir yiyecek olduğunu anlatan Yemenici, “Ramazan’da tok tutması ve mideyi rahatsız etmemesi açısından tercih edilen bir yiyecektir. Üzerine şerbet dökülerek tatlı olarak tüketilir, şerbet dökmeden de tuzlu olarak tüketilebilen bir yiyecektir. Tahinin içine belli miktarda yağ karıştırarak normal mayalı hamurla beraber tahini işliyoruz. Tabi bunun kendine özel dinlenme şekilleri var, kendine özgü fırın stilleri var. Dinlendirdikten sonra fırında pişirip halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.