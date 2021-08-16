Konserve kapağı nasıl kapatılır, nasıl açılır? Evde konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Konserve kavanoza nasıl yerleştirilir? Elinizde var olan, konservesini yapmak istediğiniz meyve ve sebzelerinizi kavanozunuza dikkatlice yerleştirin. Çünkü özensiz yerleştirme konservenizin dayanma süresini azaltabilir. Konservelerinizin süresini artırmak amacıyla kavanozlara eklenecek su için belirli bir miktar boşluk bırakmayı da ihmal etmeyin.