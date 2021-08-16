Konserve kapağı nasıl kapatılır, nasıl açılır? Evde konserve yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Mevsim değişimlerinde konserveler hayatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Mevsimine göre meyve ve sebzelerinizi seçebilir ve konservelerini uygun bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Böylelikle kış boyunca uzunca bir süre reçel, domates konservesi, komposto gibi ürünleri kolayca ve sağlıklı bir şekilde tüketmeniz mümkün. Ancak konserve yapımının olmazsa olmazı kuralları vardır. Hazırlanan konserveler uygun bir şekilde kavanozlara doldurulmazsa emeğiniz ne yazık ki boşa gidebilir. Peki, konserve nasıl yapılır, nasıl kapatılır ve vakumlanır? Evde konserve yaparken dikkat edilmesi gereken detayları paylaşıyoruz.
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1
Yaz aylarının sonlarına doğru bahçelerden mahsuller toplanıp kış hazırlıkları yapılmaya başlanıyor. Bu hazırlığın en önemli adımı hiç şüphesiz konserveler. Her daim lezzetini koruyan konserveleri hazırlarken, bazı püf noktalarını aklınızdan çıkarmamalısınız. İşte el emeği konserveleri yaparken dikkat etmeniz gerekenler...
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Konservelik kavanoz nasıl seçilir?
Kavanoz deyip geçmeyin. Konserve yapımında kavanozların payı oldukça büyük. Konserve yaparken basınçlı cam kavanozlar kullanılması gerekir. Çünkü kabak, bamya, bezelye, fasulye gibi sebzelerin asit seviyesi yüksektir. Sebzelerinizi içine koymadan önce kaynatacağınız için kavanozlarınız sıcağa dayanıklı olmalıdır.
3
Kavanoz kapakları nasıl kaynatılır?
Evde konserve hazırlarken mutlaka cam kavanoz ve yeni kapaklar kullanılması gerekiyor. Bunun için kavanozlar ve kapakları 15-20 dakika kaynatılmalı. Aksi halde kavanozda oluşacak olan bakteriler sağlığınızı etkileyebilir.
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Özellikle kavanoz kapaklarındaki bakteriler konservelerde fazlaca üremesi durumunda kapakta bombe oluştuğu gözlemlenebilir. Evde yaptığınız konserveleri saklarken ve tüketmeden önce kapaklarını kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Bombe varsa kesinlikle tüketmeyin, bu bakteri oluştuğunun işaretidir.
5
Konserve kavanoza nasıl yerleştirilir?
Elinizde var olan, konservesini yapmak istediğiniz meyve ve sebzelerinizi kavanozunuza dikkatlice yerleştirin. Çünkü özensiz yerleştirme konservenizin dayanma süresini azaltabilir. Konservelerinizin süresini artırmak amacıyla kavanozlara eklenecek su için belirli bir miktar boşluk bırakmayı da ihmal etmeyin.
6
Konserve nasıl kapatılır ve vakumlanır?
Kavanozların ağız kısmını kurulayıp sımsıkı kapatın. Diş atıp atmadığını kontrol edin. Kapak atarsa bu kapağı kullanmayın. Bunun için yanınızda mutlaka yedek kapaklarınız olmalı. Güneş almayan serin bir yerde muhafaza ediyoruz buzdolabına koymanıza gerek yok.
7
Kavanozları doldurduktan sonra ters çevirip üzerine örtü örterek, 24 saat o şekilde soğumaya bırakın. Bir iki gün kontrol edin. Kapak içine doğru çökük ise vakumlanmış demektir. Kapakları açmakta zorlanıyorsanız konserveleriniz olmuş demektir. Eğer kapak kolayca açıldıysa malzemeyi tekrar kaynatıp konserve yapmayın, buzdolabına kaldırıp 1-2 gün içinde tüketin veya yine buzdolabı poşetine koyup buzluğa atın.
8
Konserve kavanoz kapağı nasıl açılır?
Kavanozların içerisine konulan konserve malzemeleri sıcak olduğu için kavanozların kapağı kapandıktan sonra dışarıdaki soğuk hava içeri geçiş sağlayarak kapağı sıkıştırır ve hava geçirmez. Bu nedenle havayı sıcak suyla gevşetmek kavanoz kapağı açma adına en etkili yöntemlerden biridir.
9
Bir kabın içerisinde bir miktar sıcak su koyun. Hazırladığınız sıcak suyun içerisine kavanozu ters çevirip koyun ve ortalama 30 dakika kadar bekleyin. Daha sonra elinizin yanmaması için bir bez yardımıyla kapağı çevirip kapağı kolaylıkla açabilirsiniz.