Komşu'da vazgeçilmez Ramazan Bayramı geleneği kileçe

Kız ve erkek çocuklar için ayrı şekillerde kileçe yapıldığını aktaran 67 yaşındaki Iraklı kadın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erkek çocuklar için hançer şeklinde, kız çocuklar için ise oyuncak şeklinde kileçe yaparız. Bu da az bir katkıları varsa karşılığı olsun ve sevinsinler diye. Yaptığımız kileçelerden komşularımıza, onlar da bize getirir. Bu da özellikle ramazan ayının Müslüman dayanışmasıdır.”