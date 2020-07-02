Kolilere doldurup Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar

Bu yıl hem yaş hem de kuru kayısıda çok verimli bir yıl beklediklerini dile getiren Özcan, Malatya kayısısının dünyanın dört bir yanına pazarlayabilecekleri bir yıl geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi. Şuanda kentte 800’lü rakımlı bölgelerde kayısı hasadının bitmek üzere olduğunu ifade eden Özcan, bu sürecin bin 700’lü rakımlı bölgelere kadar süreceğini ifade etti. Yaklaşık 45 günlük bir süreçte hasadı yapılan kayısının Türkiye ve dünyanın dört bir yanına tüketicilerin damak tadına sunacaklarını ifade eden Özcan, bu yılki yaş kayısı ihracatı hedefinin ise 20 bin ton olarak belirlendiğini söyledi.