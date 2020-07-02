Kolilere doldurup Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyorlar
Her gün yüzlerce kilo yaş kayısı kolisi, Malatya'dan otobüslerle Türkiye’nin birçok noktasına gönderiliyor.
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Malatya’da kayısı hasadı sezonunun başlaması ile birlikte, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) de yoğunluk yaşanıyor. Her gün yüzlerce kilo yaş kayısı kolisi, otobüslerle Türkiye’nin birçok noktasına gönderiliyor.
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Dünya kayısı başkenti Malatya’da hasat dönemi sürüyor. Türkiye’nin AB Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Malatya kayısısı, yaş olarak da en çok tüketilen meyvelerin başında yer alıyor. Hasat mevsiminin başlaması ile birlikte Malatyalılar, gurbetteki eş, dost ve akrabalara her yıl olduğu gibi bu yıl da hediyelik kayısı göndermek için otobüsleri tercih ediyor.
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Fiyatın kargodan daha uygun olması nedeniyle her yıl hasat dönemi ile birlikte MAŞTİ'de tatlı bir yoğunluk yaşanıyor. Bahçelerden özenle toplanan kayısılar, kolilere konularak ülkenin farklı noktalarına gönderiliyor.
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Şehirlerarası otobüslerin bagaj bölümleri, yolcuların eşyasından ziyade kayısı kolileriyle dolarken, günde ortalama bin kolinin İstanbul başta olmak üzere birçok ile gönderildiği belirtildi. Yakınlarını kayısı lezzetinden mahrum etmemek için her yıl hasat mevsimi ile birlikte gurbetteki yakınlarına kayısı gönderdiklerini söyleyen vatandaşlar, kargodan daha ucuz olduğu için otobüsleri tercih ettiklerini dile getirdi.
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Otobüs firmasının görevlisi Mehmet Doğan, Malatya kayısısının tüm dünyaya gittiğini ifade ederek, “Yoğunluk çok fazla şu sıralar. Kayısı kolilerini 5 liradan başlıyoruz taşımaya. Fiyatlar değişiyor koli büyüklüğüne göre. Buradan giden kayısıyı dalından koparılmış taze kayısı gibi yeme fırsatı yakalıyorlar” dedi.
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Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesi ile sofraların ve tezgahların aranan ürünü olan Malatya'nın sarı altını kayısıda hasat dönemi yaklaşık 45 gün sürüyor. Kentte bulunan yaklaşık 8 milyon kayısı ağacı ile binlerce ailenin geçim kaynağı olan kayısı, Türkiye'nin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip üçüncü ürünü olarak bu yıl da ağızları tatlandıracak. Geride kalan 2019 yılında 110 ülkeye 99 bin 666 ton kuru kayısı ihracatı ile 253 milyon 500 bin dolar gelir getiren kayısı Malatya'nın en büyük gelir kaynaklarından biri durumunda.
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Kendine özgü aroma ve kalibresi ile herkesin tercihleri arasında yer alan Malatya Kayısısında sezonda, üreticiler zorlu bir hasat dönemi geçiriyor. İl dışından gelen mevsimlik işçiler tarafından dallarından özenle toplanan yaş kayısılar, ihtiyaca göre yurt dışına taze kayısı olarak ihraç ediliyor. Bu yıl 20 bin ton yaş kayısının yaş olarak yurt dışına ihraç edilmesi beklenilirken, ilk hasatların ise Almanya’ya yapıldığı belirtildi.
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Yazıhan ilçesine bağlı Göyük Mahallesinde kayısı hasadını yerinde inceleyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, toplanan ürünlerin fabrikaya yollandığını oradan da ilk pazarları olan Almanya’ya soğuk zincir ile gönderileceğini dile getirdi.
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Bu yıl hem yaş hem de kuru kayısıda çok verimli bir yıl beklediklerini dile getiren Özcan, Malatya kayısısının dünyanın dört bir yanına pazarlayabilecekleri bir yıl geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi. Şuanda kentte 800’lü rakımlı bölgelerde kayısı hasadının bitmek üzere olduğunu ifade eden Özcan, bu sürecin bin 700’lü rakımlı bölgelere kadar süreceğini ifade etti. Yaklaşık 45 günlük bir süreçte hasadı yapılan kayısının Türkiye ve dünyanın dört bir yanına tüketicilerin damak tadına sunacaklarını ifade eden Özcan, bu yılki yaş kayısı ihracatı hedefinin ise 20 bin ton olarak belirlendiğini söyledi.
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Şu anda dünyanın birçok ülkesinde Malatya kayısısına talebin çok fazla olduğunu belirten Özcan, bu yılın üreticiler açısından bereketli bir yıl olmasını diledi.
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150 dekar alanda her yıl yetiştirdiği kayısılar ile iç ve dış piyasa talebini karşılayan üretici Ferit Öztürk ise bu yıl kayısıların üretimine büyük özen gösterildiğini söyledi. Yetiştirdikleri kayısıların bir kısmını yaş olarak Avrupa’ya diğerini ise yaş ve kuru olarak iç piyasaya sürdüklerini belirten Öztürk, “Bu sene fiyatlardan memnunuz. Daha iyi olmasını istiyoruz. Şu anki maliyetler yüksek, bu fiyatlar bizi memnun ediyor. Bundan sonra da üreticilerimiz üretimine dikkat ederek daha kaliteli daha sağlıklı ürünler yetiştirecektir” dedi.
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Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ek tedbirler de alındığını ifade eden Öztürk, kayısı hasadına gelen mevsimlik işçilerin Covid-19 testinden geçirildiğini ve çalışma süresince de tüm kurallara uyulduğunu dile getirdi. Bir diğer kayısı üreticisi Mehmet Güngör’de hasadı yapılan kayısıların sergende kurutulduğunu belirterek, bir dizi süreçten geçen ürünün tüketicinin sofrasına kadar ulaştığını ifade etti. Kayısının özellikle sağlık açısından birçok faydasının da bulunduğunu ifade eden Güngör, Covid-19 sürecinde bağışıklığı güçlendirici özelliği ile de bu dönemde oldukça aranan bir ürün odluğunu söyledi.