Kolayca yapabileceğiniz birbirinden nefis soğuk sandviç tarifleri

Zeytin salatalı ve sebzeli sandviç tarifi Ekmeklerin en güzeli ekşi mayalı ekmekle yapılan bu sandviçin içinde çeşit çeşit sebzeler ve zeytin salatası ile dil peyniri bulunuyor. Lezzetini ise nasıl anlatacağımızı bilemiyoruz. Ama bu kadar şey bir araya gelir de lezzeti kötü olabilir mi? Zeytinleri damak zevkinize göre seçebilir, sebzeleri de mevsime göre değiştirebilirsiniz, aklınızda olsun.