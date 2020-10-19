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Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 13:20 | 

Kolayca yapabileceğiniz birbirinden nefis soğuk sandviç tarifleri

Yemek söz konusu olunca sıkışık zamanların kurtarıcısı olan sandviçler, günün her öğünü yenebilen lezzet lokmaları. Sizin için çantanıza koyup dilediğiniz yere götürebileceğiniz nefis soğuk sandviç tarifleri hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

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1Club sandwich (Kulüp sandviç) tarifi
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Club sandwich (Kulüp sandviç) tarifi

İçinde yok yok sandviçler sevenler için club sandwich muhteşem bir seçenek. Salamdan tavuğa, turşudan kaşara bin bir çeşit malzemeyle hazırlanan bu doyurucu sandviç, herkesin tarif dağarcığında olmalı. İşte enfes club sandwich tarifinin malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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2Avokado ve salatalıklı sandviç tarifi
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Avokado ve salatalıklı sandviç tarifi

Doğanın tereyağı olarak bilinen avokado, diyet dostu olan salatalıkla buluşuyor ve ortaya çok hafif ve çok sağlıklı bir sandviç çıkıyor. İster kahvaltıda ister ara öğünde tüketebileceğiniz bu sandviçi diyet yapmayanlar da çok beğenecek. Tarif hemen aşağıda...

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3Füme somonlu sandviç tarifi
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Füme somonlu sandviç tarifi

Füme somon, salataların, makarnaların vazgeçilmezi ama sandviçlere de çok yakışıyor. Sizin için enfes bir füme somonlu sandviç tarifi hazırladık. Tartar sosla lezzetlenen füme somonlu sandviçin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. İşte tarifimiz...

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4Zeytin salatalı ve sebzeli sandviç tarifi
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Zeytin salatalı ve sebzeli sandviç tarifi

Ekmeklerin en güzeli ekşi mayalı ekmekle yapılan bu sandviçin içinde çeşit çeşit sebzeler ve zeytin salatası ile dil peyniri bulunuyor. Lezzetini ise nasıl anlatacağımızı bilemiyoruz. Ama bu kadar şey bir araya gelir de lezzeti kötü olabilir mi? Zeytinleri damak zevkinize göre seçebilir, sebzeleri de mevsime göre değiştirebilirsiniz, aklınızda olsun.

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5Izgara sebzeli hellim sandviç tarifi
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Izgara sebzeli hellim sandviç tarifi

İçindeki ızgara sebzeler, peynir, zeytin ve tam buğday ekmeğiyle başlı başına doyurucu ve besleyici bir öğün olan ızgara sebzeli hellim sandviçin yapım süresi diğer sandviçlere kıyasla biraz uzun olabilir ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü tarifi çok kolay ve ortaya çıkan ürünün lezzeti çok başarılı. Hemen denemelisiniz...

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6Tavuklu ve süzme yoğurtlu sandviç tarifi
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Tavuklu ve süzme yoğurtlu sandviç tarifi

İsterseniz diyetinizi bozmayacak bir öğlen öğünü, isterseniz işten eve gelip akşam yemeği hazırlamak istemediğiniz günler için kurtarıcı bir yemek... Hele ki tavuklarınızı önceden haşlayıp bir kenara koyarsanız, tek yapmanız gereken yoğurdu diğer malzemelerle karıştırıp ekmeğin arasına yerleştirmek olacak. Ne kadar zor olabilir ki?

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