Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor, oraya giden yemeden dönmüyor

Malezya: Nasi lemak Malezya, özellikle de başkenti Kuala Lumpur, birçok kültürün bir araya geldiği çok kozmopolit bir yer. Bu durumda Malezya'yı bu listede temsil edecek çok sayıda aday olsa da biz nasi lemak'ı seçtik. Hindistan cevizi sütünde pişmiş pirinç ve pandan yaprağından yapılan bu yemek muz yapraklarının içinde, acı biber, hamsi, yerfıstığı ve haşlanmış yumurta ile servis ediliyor. Bu yemek geçmişte kahvaltıda tüketiliyormuş.