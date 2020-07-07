MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüKökleri Osmanlı'ya dayanıyor, oraya giden yemeden dönmüyor
GeriYemek Kültürü Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor, oraya giden yemeden dönmüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy ve iStock
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 13:56,

Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor, oraya giden yemeden dönmüyor

Dünyanın çeşitli yerlerinden o ülkelerin mutfaklarının sembol yemeklerini derledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sık seyahat edenler bilirler, dünyanın bazı noktalarına gittiğinizde mutlaka yemeniz gereken yemekler vardır. Türkiye söz konusu olduğunda bu liste epey kabarıktır tabii... Sonuçta mantıdan dönere, kebaptan baklavaya birçok lezzetten bahsediyoruz. Peki başka ülkelerin mutfaklarında mutlaka yenmesi gereken neler var? Birkaç tanesini sizin için derledik...

2Gürcistan: Haçapuri
Abone Olgoogle-news

Gürcistan: Haçapuri

Komşumuz Gürcistan'ın haçapuri'sini yumurtalı ve peynirli pide olarak özetlemek mümkün. Taze imeruli ve sulguni peynirleriyle yapılan haçapuri, Gürcistan'ın en sevilen lezzetlerinden. UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde de bulunan haçapuri, ülkenin ekonomik seviyesinin bir ölçütü olarak Haçapuri Endeksi'ne de kaynaklık ediyor.

3Avustralya: Meat Pie
Abone Olgoogle-news

Avustralya: Meat Pie

Rahatlıklarıyla ünlü Avustralyalıların en tanımış yemeklerinden biri dana kıymasıyla ve milföy benzeri bir hamurla yapılan bir tür etli börek olan meat pie. Domates sosuyla birlikte yenen bu yemeğin yanı sıra Aussie'ler, mangalda pişmiş bir parça ete de hayır diyemiyor.

4Bangladeş: Balık ve Pirinç
Abone Olgoogle-news

Bangladeş: Balık ve Pirinç

Bangladeş'e özgü bir balık olan ilisha, marine edildikten sonra muz yaprağı içinde buharda pişiriliyor. Balık piştikten sonra üzerine yeniden biraz marine sosu ekleniyor ve balık pirinçle birlikte servis ediliyor.

5Fransa: Bouillabaisse
Abone Olgoogle-news

Fransa: Bouillabaisse

Fransa'nın bir başka milli lezzeti de Marsilya kökenli bir deniz ürünleri yahnisi olan bouillabaisse. Bouillabaisse lezzetini çeşit çeşit balıklar ve midyelerin yanı sıra zeytinyağı, domates ve safrandan alıyor.

6Arjantin: Asado
Abone Olgoogle-news

Arjantin: Asado

Et severler için Arjantin de en az Türkiye kadar büyük bir cennet. Özellikle milli yemek statüsündeki asado için aileler ve dostlar mangalların başında toplanıyor. Tıpkı bizim ocakbaşı keyiflerimiz gibi... Asado'nun adeti, yemeye etin en ucuzundan başlayıp pahalıya doğru ilerlemek.

7Çin: Pekin Ördeği
Abone Olgoogle-news

Çin: Pekin Ördeği

Çin mutfağı dünyanın en yaygın mutfaklarından. Dünyanın her yerinde bir Çin restoranı bulabilirsiniz ama "Bu ülkeye gidince ne yemek lazım?" diye düşünüyorsanız, Pekin ördeği diyoruz. Ördeğin eti kahverengi olana kadar maltoz şurubuna bulanıyor, derisi de şekerli sarımsaklı sosa batırılıyor. Ördek tatlı fasulye sosu, taze soğan ve Çin usulü lavaşla servis ediliyor. Kökeni 1200'lü yıllara ve Yuan Hanedanı'na dayanan Pekin ördeği, geçmişte kraliyet ailesinin yemeğiymiş.

8Fransa: Krep
Abone Olgoogle-news

Fransa: Krep

Fransa'ya yapılan bir seyahat krep yemeden tamamlanmış olmaz. Tatlı ya da tuzlu olarak yiyebileceğiniz krepin 19'uncu yüzyılın başında 14 yaşındaki bir garsonun yaptığı bir hatadan doğduğu iddia ediliyor. Genç garson, Galler Prensi Edward için bir tatlı yapmaya çalışıyor. Sonuç o sırada başarısız gibi görülse de yeme içme dünyasına bir lezzet armağan ediliyor.

9İngiltere: Rozbif ve Yorkshire pudding
Abone Olgoogle-news

İngiltere: Rozbif ve Yorkshire pudding

İngiltere denince akla gelen çok lezzet var ancak rozbif ve Yorkshire pudding ikilisi listenin başında yer alıyor. Rozbifi açıklamaya pek gerek yok ama Yorkshire pudding düşündüğünüzden çok farklı. Bir kere tatlı değil. Yumurta, un, süt ya da su karışımının yağda pişirilmesiyle elde edilen bir hamur işi ve yemeklerin yanında yeniyor.

10İtalya: Pizza
Abone Olgoogle-news

İtalya: Pizza

Bu biraz basit oldu, evet... Ancak özellikle Napoli'ye gidip sadece domates sosu ve peynirle yapılmış o geleneksel pizzalardan yememek olmaz.

11Malezya: Nasi lemak
Abone Olgoogle-news

Malezya: Nasi lemak

Malezya, özellikle de başkenti Kuala Lumpur, birçok kültürün bir araya geldiği çok kozmopolit bir yer. Bu durumda Malezya'yı bu listede temsil edecek çok sayıda aday olsa da biz nasi lemak'ı seçtik. Hindistan cevizi sütünde pişmiş pirinç ve pandan yaprağından yapılan bu yemek muz yapraklarının içinde, acı biber, hamsi, yerfıstığı ve haşlanmış yumurta ile servis ediliyor. Bu yemek geçmişte kahvaltıda tüketiliyormuş.

12Meksika: Mole sosu
Abone Olgoogle-news

Meksika: Mole sosu

Sos deyip geçmemek lazım, içinde 100'den fazla malzeme var. Tadına baktığınızda damağınız çikolata ve baharatları seçebiliyor. Taco'dan enchilada'ya birçok yemekte kullanılan bu sosun doğum yeri kabul edilebilmek için iki eyalet, Puebla ve Oaxaca, halen savaş halinde.

13Güney Afrika: Biltong
Abone Olgoogle-news

Güney Afrika: Biltong

Kuru sucuğa benzeyen bu et ürünü, özellikle uzun yolculuklarda atıştırmalık olarak tüketiliyor. Devekuşu dahil çeşit çeşit etlerin tuz ve baharatlarla korunmasıyla ortaya çıkan biltong'un geçmişi, Güney Afrika yerlilerine kadar gidiyor.

14ABD: Hamburger
Abone Olgoogle-news

ABD: Hamburger

Elbette ABD'nin tüm dünyayı etkisi altına alan en büyük ihracatı hamburgeri yemeden bu ülkeden dönülmez. Tadını, tarifini anlatmaya gerek yok ama kökeninin Avrupa olduğunu söylemeliyiz. İddiaya göre, bu lezzet 1800'lerde Hamburg Hattı gemileriyle Amerika'ya giden Avrupalı göçmenlerin icadıymış ve Almanca "Hamburglu" anlamına gelen ismini de buradan almış.

15Japonya: Ramen
Abone Olgoogle-news

Japonya: Ramen

Ramen denince günümüzde akla üzerine sıcak suyu dökünce birkaç dakikada hazır olan öğrenci yemekleri geliyor ama Japonya için bu bambaşka bir kültür. Bir ramen müzesi bile bulunan ülkede ramen'in geleneksel tarifi şöyle: Noodle'lar balık ya da et suyunda pişiriliyor, içine soya sosu ekleniyor, üzerinde dilimlenmiş et, kuru yosun ve taze soğanla servis ediliyor.

16Fas: Tajin
Abone Olgoogle-news

Fas: Tajin

Tajin hem yemeğin hem de o yemeğin içinde piştiği toprak kapların adı. Baharat, zeytin, limon sebze ve tavuk ya da kuzuyla yapılan tajin yemeği kuskus eşliğinde servis ediliyor. Yemeğin kökenleri de Kuzey Afrika'nın Müslümanlar tarafından fethedildiği günlere dayanıyor.

17Belçika: Moules Frites
Abone Olgoogle-news

Belçika: Moules Frites

Fransızca "midyeler ve patates kızartmaları" anlamına gelen bu yemek Belçika'nın genelinde oldukça popüler bir lezzet. Midyeler çoğunlukla büyük bir metal tencerenin içinde buharda pişirilip yanında kızarmış patatesle servis ediliyor.

18Rusya: Borscht
Abone Olgoogle-news

Rusya: Borscht

Sıcak ya da soğuk servis edilebilen bu doyurucu çorbanın her mevsim alıcısı var. Ağırlıklı olarak pancardan zaman zaman da lahanadan yapılan bu yemek bir top ekşi krema ve taze otlarla birlikte servis ediliyor. Ülkenin farklı yerlerinde değişik tarifler olsa da Moskova'da genellikle yanında et de bulunuyor.

19Kanada: Poutine
Abone Olgoogle-news

Kanada: Poutine

Kanada’nın milli yemeği olarak görülen poutine, aslında ülkenin Fransız Kanadası diye bilinen bölgesine ait. Kızarmış patatesin üzerine süt kesiği parçaları serpiliyor ardından da bol miktarda et suyu sosu gezdiriliyor.

20İskoçya: Haggis
Abone Olgoogle-news

İskoçya: Haggis

Koyunun iç organlarının (yürek, karaciğer ve akciğerler) kıyma haline getirildikten sonra soğan, yulaf, baharatlar ve et suyuyla karıştırılmasıyla elde edilen haggis, sonra da bağırsağa doldurularak pişiriliyor. Bir tür mumbar dolması demek mümkün yani...

21Hindistan: Tandoori
Abone Olgoogle-news

Hindistan: Tandoori

Tandoor kelime olarak toprak fırın demek, tandır yani. Birçok farklı malzeme tandoor'da pişirilebiliyor ancak özellikle tavuğun lezzeti muhteşem oluyor. Özel masala baharatıyla kaplanan tavuklar sebzeler, yoğurt ve pilavla servis ediliyor.

22Avusturya: Schnitzel
Abone Olgoogle-news

Avusturya: Schnitzel

İncecik dana eti dilimleri galeta ununa bulanıp yağda kızartılıyor. Limon dilimi ve maydanozla servis ediliyor. Almanya'ya gittiğinizde de menülerde schnitzel göreceğinizi ve bu yemeğin iki ülke arasında bir tartışma kaynağı olduğunu unutmayın.

23Ukrayna: Kiev Tavuğu
Abone Olgoogle-news

Ukrayna: Kiev Tavuğu

Bu enfes yemek için tavuk filetonun içi sarımsaklı ve otlu tereyağıyla dolduruluyor. Ardından ekmek kırıntılarıyla kaplanan tavuklar yağda ya da fırında pişiriliyor.

24İtalya: Gelato
Abone Olgoogle-news

İtalya: Gelato

İtalya'dan bir başka imza lezzet de gelato. Bir tür dondurma olan ve son yıllarda ülkemizde de popülerleşen gelato, farklı aromaları ve renkleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor.

25Avusturya: Apfelstrudel
Abone Olgoogle-news

Avusturya: Apfelstrudel

Avusturya'nın ünlü tatlısı Apfelstrudel için hamurun içi pişmiş elma, şeker, tarçın, kuru üzüm ve ekmek kırıntılarıyla doldurulup sarılıyor. Piştiğinde tel tel dağılan bu tatlı özellikle dondurma ya da kremayla servis edildiğinde nefis oluyor.

26Afganistan: Kabuli Pulao
Abone Olgoogle-news

Afganistan: Kabuli Pulao

Kelime olarak "Kabil pilavı" diye çevirebileceğimiz bu lezzet, uzun taneli Basmati pirinciyle yapılıyor. Pilava ayrıca et suyu, mercimek, kuru üzüm, havuç, kuzu eti ve badem ya da fıstık ekleniyor.

27Cezayir ve Tunus: Kuskus
Abone Olgoogle-news

Cezayir ve Tunus: Kuskus

İrmik ya da kısırlık bulgura benzeyen kuskus, Kuzey Afrika ülkelerinde çok seviliyor. İçine çeşitli sebzeler ve etler eklenebilen kuskus yanında bir kase dolusu ayranla servis ediliyor.

28Azerbaycan ve Özbekistan: Plov
Abone Olgoogle-news

Azerbaycan ve Özbekistan: Plov

Plov bir tür pirinç pilavı. Safran, tarçın, kokulu otlar, kuzu tavuk ya da dana eti, hatta kuru meyveler eklenerek yapılan plov'un farklı yerlerde farklı varyasyonlarını görmek mümkün.

29Belize: Belize Pirinci ve Fasulye
Abone Olgoogle-news

Belize: Belize Pirinci ve Fasulye

Kırmızı barbunya fasulyeleri ve pirinçler, Hindistan cevizi sütü içinde pişiriliyor. Mevsimine göre içine havuç da eklenebiliyor.

30Brezilya: Feijoada
Abone Olgoogle-news

Brezilya: Feijoada

Bir tür etli börülce yemeği diyebileceğimiz feijoda'nın içine zaman zaman domates, patates, havuç gibi sebzeler de eklenebiliyor.

31Şili: Pastel de Choclo
Abone Olgoogle-news

Şili: Pastel de Choclo

Kıyma, soğan, zeytin ve kuru üzümle yapılan bir harcın üzerine tatlı mısırın sütte ya da kuyruk yağında pişirilmesiyle elde edilen bir tür hamur kaplanıyor. Daha sonra fırınlanıyor ve ortaya bu yemek çıkıyor.

32Kosta Rika ve Nikaragua: Gallo Pinto
Abone Olgoogle-news

Kosta Rika ve Nikaragua: Gallo Pinto

Yine bir börülce ve pirinç yemeği olan gallo pinto için bu iki malzeme suyunu tamamen çekene kadar pişiriliyor. Zaman zaman börülce yerine başka fasulye çeşitleri de yemeğe eklenebiliyor.

33Küba: Ropa Vieja
Abone Olgoogle-news

Küba: Ropa Vieja

Didiklenmiş dana eti domates sosunda pişiriliyor. Yanında pirinç ve kızarmış tatlı plantain köfteleriyle birlikte servis ediliyor.

34Danimarka: Frikadeller
Abone Olgoogle-news

Danimarka: Frikadeller

Kıyma, soğan, süt ve yumurtadan elde edilen köfteler genellikle haşlanmış patates, mayonezli patates salatası, kremalı lahana, et suyu sosu, pancar turşusu gibi yancılarla birlikte servis ediliyor.

35Ekvador ve Peru: Ceviche
Abone Olgoogle-news

Ekvador ve Peru: Ceviche

Etin limon suyu ve acı biberle marine edilerek "pişirilmesi" sonucu elde edilen ceviche, levrek, karides, yengeç gibi farklı deniz ürünleriyle hazırlanabiliyor.

36İngiltere: Fish and Chips
Abone Olgoogle-news

İngiltere: Fish and Chips

İngiltere denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan fish and chips, iki kültürün birleşimiyle ortaya çıkmış. Ada'ya, kızarmış balığın Portekiz ve İspanya üzerinden, kızarmış patatesin ise Fransa ya da Belçika'dan geldiği biliniyor. İngilizler 1800'lerde bu ikisini birlikte servis etmeyi akıl etmiş.

37Filipinler: Tavuk Adobo
Abone Olgoogle-news

Filipinler: Tavuk Adobo

Sarımsak ve sirkeyle marine edilen tavuk parçaları az yağda kızartıldıktan sonra kendi marine sosunda pişiriliyor. Adobo genellikle pilavla birlikte servis ediliyor.

38Polonya: Bigos
Abone Olgoogle-news

Polonya: Bigos

Taze lahana, sauerkraut, mantar, domates ve bazen de etin bir tencerede pişirilmesiyle elde edilen bu yahni benzer yemek Polonya'da oldukça popüler.

39İspanya: Paella
Abone Olgoogle-news

İspanya: Paella

Mutfağıyla ünlü İspanya'nın en sevilen yemeklerinden paella için sarımsak, domates, sebzeler ve et ya da deniz ürünleri pirinçle birlikte suyunu çekene kadar pişiriliyor. Bu nefis pilavın tarifi ve malzemeleri yapana göre değişiklik gösterebiliyor.

40Ekvator Ginesi: Succotash
Abone Olgoogle-news

Ekvator Ginesi: Succotash

Succotash için bir tür salata demek mümkün. Haşlanmış mısır ve baklaya yeşil biber, domates ve elde bulunan diğer sebzeler eşlik ediyor. Bu malzemeler tereyağında sotelenerek sofraya geliyor.

41Hindistan: Masala Dosa
Abone Olgoogle-news

Hindistan: Masala Dosa

Mayalı hamurdan elde edilen ince bir tür krebin üzerine bol baharatlı bir patatesli harç konuyor. Masala dosa çoğunlukla sambar edı verilen bir mercimek yemeğiyle birlikte servis ediliyor.

42Fildişi Sahilleri: Aloco
Abone Olgoogle-news

Fildişi Sahilleri: Aloco

Plantain meyvesinin dilimlenip bol yağda kızartılmasıyla elde edilen bu yemek Fildişi Sahilleri'nde çok seviliyor. Kızartmadan önce plantain dilimleri soğan, zencefil, acı biber ve anasondan elde edilen bir sosa bulanıyor.

43Laos: Larb
Abone Olgoogle-news

Laos: Larb

Laos'un bu ünlü yemeğinde kıymalı bir salatanın üzerine balık sosu ve kavrulmuş pirinç ilave ediliyor. Larb lezzetini yeşil limon suyu, acı biber ve naneden alıyor.

44Lübnan ve Suriye: Kibbeh
Abone Olgoogle-news

Lübnan ve Suriye: Kibbeh

İçli köftenin en yakın akrabası olan kibbeh'nin malzemeleri ve yapılışı da aynı. Dışı bulgur kaplı içi kıymalı bu köfteler yağda ya da fırında pişebiliyor.

45Moldova: Mamaliga
Abone Olgoogle-news

Moldova: Mamaliga

Mısır unundan elde edilen mamaliga için muhlamanın ekmek kıvamına gelene kadar pişirilmiş hali desek yanlış olmaz. Mamaliga genellikle lahana ya da yaprak sarmasıyla birlikte servis ediliyor.

46Vietnam: Pho
Abone Olgoogle-news

Vietnam: Pho

Et suyunda pişen pirinç makarnaları, kimyon, kişniş, kakule, kavrulmuş soğan tozu, zencefil tozu, rezerve ve karanfille tatlandırılıyor. Çorba gibi sulu bir yemek olan pho, Vietnam dışında da çok sevilen bir tat.

47Bosna Hersek: Cevapi
Abone Olgoogle-news

Bosna Hersek: Cevapi

Eski Yugoslavya'nın tarım ve hayvancılık merkezi Bosna'nın mutfağı çok meşhur. Türkiye'de de çok sayıda Boşnak yemeği yapan yer var. Ancak tabii ki orada yemenin keyfi farklı... Kökenleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan köfte cevapi (cevapcici de deniyor) ise özellikle yenmesi gereken bir lezzet.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi