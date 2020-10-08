Kök sebzeler kullanarak yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri
Kök sebzeler, sofralarımızda özellikle kış aylarında mutlaka yer alması gereken sağlık ve lezzet depoları. Hepsi birbirinden besleyici olan kök sebzeler arasında patates, havuç, pancar, kereviz, turp, alabaş gibi birçok sebze yer alıyor. Sizin için kök sebzelerle yapılabilecek birbirinden lezzetli yemek tarifleri derledik. İşte o tarifler...
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Kök sebzeler, sofralarımızda özellikle kış aylarında mutlaka yer alması gereken sağlık ve lezzet depoları. Hepsi birbirinden besleyici olan kök sebzeler arasında patates, havuç, pancar, kereviz, turp, alabaş gibi birçok sebze yer alıyor. Sizin için kök sebzelerle yapılabilecek birbirinden lezzetli yemek tarifleri derledik. İşte o tarifler...
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Havuç salataların ve sebze yemeklerinin vazgeçilmezlerinden. Üstelik tatlılara da çok yakışıyor. Özellikle cezerye gibi tatlıları sevenlerin çok beğeneceği havuç tatlısı da bunlardan biri. Üstelik çok da hafif bir sütlü tatlı olan havuç tatlısını siz de mutlaka denemelisiniz. Biz tatlımızı servisi kolay olsun diye kuplarda yapmayı tercih ettik ancak siz malzemeleri bir tepsiye döküp dilimleyerek de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun…
Havuç ve turp kış aylarında en sağlıklı sebzelerden. Bu ikili bir araya geldiğinde enfes salatalar ortaya çıkıyor. Maydanoz ve sirkenin de sağlığını ve lezzetini içinde bulunduran bu rengarenk salataya mutlaka sofranızda yer verin.
Çorba sofralarımızın vazgeçilmezidir. Hem insanı şişirmez hem de lezzete doyurarak açlığımızı giderir. Fakat Türk mutfağında çorbalar genelde et ya da tavuk suyuyla yapıldığından vegan çorba seçenekleri azdır. Bu tarif arayışınıza ilaç gibi gelecek...
Çay saatlerinizde masanızı renklendirecek, ağzınızı tatlandıracak bir lezzet havuç topları... Hem çok zamanınızı almayacak hem de misafirlerinizi kendine hayran bırakacak! Yapımı oldukça kolay olan bu topları denemek isterseniz havuç topları tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Kereviz kış aylarında en bol bulunan ve en lezzetli sebzelerden. İçine havuç ve patates de girdi mi ne etlisinin tadına doyuluyor, ne de zeytinyağlısının. Biz bugün portakal suyuyla lezzetlenen, zeytinyağlı bir kereviz yapmaya kadar verdik. Bu tarifi siz de mutlaka denemelisiniz. Arzu ederseniz içine bezelye de ekleyebilirsiniz. İşte kereviz yemeği tarifi…
Şalgam genellikle suyunu tükettiğimiz bir sebze ama tıpkı havuç ya da turp gibi onun da salatası oldukça lezzetli oluyor. Biz bu tarifimizde şalgamın yanına turp ve havucu da ekledik. Maydanoz ve sarımsağı da lezzet verici olarak kullandık. Ortaya rengarenk bir salata çıktı. İşte bu çok kolay ve çok şifalı salatanın tarifi…
Kereviz kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken düşük kalorili sağlık deposu sebzelerden. Ancak kereviz tüketimi konusunda zaman zaman özellikle çocukların direnciyle karşılaşabiliyoruz. Bu sorun karşısında yapılabilecek en iyi şey kerevizi salata haline getirip sofraya getirmek. İçine havuç, kış kabağı gibi sebzeler ekleyerek farklı lezzetler de yaratabileceğiniz cevizli kereviz salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Kahveye misafiriniz gelecek ve ne hazırlayacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman nefis havuçlu tarçınlı keki mutlaka denemelisiniz. Çok fazla hayranı olan bu kek evinize muhteşem kokular yayacak. İçine katacağınız cevizlerle daha da lezzetli hale gelecek havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuç ve tarçının etkileyen buluşması kekin tarifi aşağıda…
Pancar içeriği vitamin ve mineraller sayesinde saçlardan kemiklere, bağışıklıktan kanserle savaşa her alanda etkili bir sebze. Ancak pancarın bu özelliklerinden faydalanabilmek için pancarı 15 dakikadan fazla pişirmemek gerekiyor. Pancarın sağlığını tamamen içinde barındıran, bol sebzeli, çok besleyici bir pancar çorbasına ne dersiniz? İşte tarifi...
Patates salatasını sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Bu tarifimizde ise patates salatasına bambaşka bir yaklaşım getiriyoruz. Biz ek malzeme olarak havuç ve lahana kullandık ama siz dilerseniz pancar, mısır, soğan gibi farklı malzemelerle de salatanızı renklendirebilirsiniz. Afiyet olsun…
Şalgam suyu özellikle Adana’da kebap sofralarının olmazsa olmazı. Peki şalgam suyunu kullanarak enfes bir salata da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Ana malzemesi bulgur sayesinde oldukça da doyurucu olan bu salata, özellikle çay saatlerinde sofralarınıza renk katacak. Benzer bir lezzeti pancarla da yakalayabileceğinizi de hatırlatalım. İşte nefis şalgam sulu bulgur salatası tarifimiz…
Kereviz kış aylarının en sevilen ve en besleyici sebzelerinden. Etli de zeytinyağlı da çok nefis olan kerevizin ayvalısını hiç denemiş miydiniz? "Yemekte meyvenin ne işi var?" dediğinizi duyar gibiyiz ancak önyargılı olmayın. Bu nefis zeytinyağlı lezzeti mutlaka deneyin. İşte huzurlarınızda nefis ayvalı kereviz tarifi...
Cehennem topuzu, kohlrabi ve yer lahanası gibi farklı isimleri olsa da biz onu alabaş turpu olarak tanıyoruz. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebzeyi çorba ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Fakat, sizin için salata tarifini araştırdık. Peki, alabaş turpu salatası nasıl yapılır? İşte cevabı... Şimdiden afiyet olsun...
Kış aylarının en gözde üçlüsü pancar, alabaş ve balkabağı fırında pişince enfes bir yan yemek haline geliyor. Oldukça hafif ve lezzetli bir eşlikçi olan bu sebze tabağı, et yemeklerinin yanında çok iyi gittiği gibi tek başına da çok besleyici. O nedenle veganlar için de çok doğru bir seçenek. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Çoğu zaman ana yemeğe eşlik eden patates, aslında yemeğin ta kendisi olmayı hak etmiyor mu? Bizce hak ediyor, hem de sonuna kadar. Bu inançtan yola çıktık ve patatesten şahane bir mücver hazırladık. Amerikalıların meşhur 'hash browns'una rakip olan bu mücveri bol peynirle hazırladığınızda enfes bir kahvaltılık elde edebileceğinizi de unutmayın.
Patates graten, et yemeklerinin yanında servis etmek için nefis bir eşlikçi. Yemeğin lezzetini birkaç katına çıkaran patates gratenin yapılışı da oldukça kolay. Birkaç basit malzemeyle çok uğraşmadan yapabileceğiniz patates gratenin tarifi aşağıda. Siz de mutlaka deneyin.
Bu akşam için yemeğiniz hala hazır değil mi? Telaşlanmayın. Patates oturtma tarifimiz bugünün kurtarıcı yemeği olmaya aday. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan patates oturtma tarifi bütün detayları ile hemen aşağıda…
Çatlak patates, patatesle yapabileceğiniz en hafif ve lezzetli eşlikçilerden. Üstelik fırında piştiğinden dolayı çok hafif, malzemeleri de çok sade olduğundan fazlasıyla ekonomik bir lezzet. Püf noktası bebek patates de denen küçük boy patateslerin kullanılması olan çatlak patates, kahvaltıda da sofralara renk katabilir. Kolay gelsin…
Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi bayram ettirecek bir lezzet, yoğurtlu patates salatası. Kalıplara ya da kaselere yerleştirerek çok şık bir sunum elde edebileceğiniz bu lezzetli salatayı denemek isterseniz, enfes yoğurtlu patates salatası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…