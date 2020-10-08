MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerKök sebzeler kullanarak yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri
GeriLezizz Menüler Kök sebzeler kullanarak yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 12:29 | 

Kök sebzeler kullanarak yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri

Kök sebzeler, sofralarımızda özellikle kış aylarında mutlaka yer alması gereken sağlık ve lezzet depoları. Hepsi birbirinden besleyici olan kök sebzeler arasında patates, havuç, pancar, kereviz, turp, alabaş gibi birçok sebze yer alıyor. Sizin için kök sebzelerle yapılabilecek birbirinden lezzetli yemek tarifleri derledik. İşte o tarifler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kök sebzeler, sofralarımızda özellikle kış aylarında mutlaka yer alması gereken sağlık ve lezzet depoları. Hepsi birbirinden besleyici olan kök sebzeler arasında patates, havuç, pancar, kereviz, turp, alabaş gibi birçok sebze yer alıyor. Sizin için kök sebzelerle yapılabilecek birbirinden lezzetli yemek tarifleri derledik. İşte o tarifler...

2
Abone Olgoogle-news

Havuç salataların ve sebze yemeklerinin vazgeçilmezlerinden. Üstelik tatlılara da çok yakışıyor. Özellikle cezerye gibi tatlıları sevenlerin çok beğeneceği havuç tatlısı da bunlardan biri. Üstelik çok da hafif bir sütlü tatlı olan havuç tatlısını siz de mutlaka denemelisiniz. Biz tatlımızı servisi kolay olsun diye kuplarda yapmayı tercih ettik ancak siz malzemeleri bir tepsiye döküp dilimleyerek de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
3Havuçlu turp salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Havuçlu turp salatası tarifi

Havuç ve turp kış aylarında en sağlıklı sebzelerden. Bu ikili bir araya geldiğinde enfes salatalar ortaya çıkıyor. Maydanoz ve sirkenin de sağlığını ve lezzetini içinde bulunduran bu rengarenk salataya mutlaka sofranızda yer verin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
4Zencefilli havuç çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Zencefilli havuç çorbası tarifi

Çorba sofralarımızın vazgeçilmezidir. Hem insanı şişirmez hem de lezzete doyurarak açlığımızı giderir. Fakat Türk mutfağında çorbalar genelde et ya da tavuk suyuyla yapıldığından vegan çorba seçenekleri azdır. Bu tarif arayışınıza ilaç gibi gelecek...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
5Havuç topları tarifi
Abone Olgoogle-news

Havuç topları tarifi

Çay saatlerinizde masanızı renklendirecek, ağzınızı tatlandıracak bir lezzet havuç topları... Hem çok zamanınızı almayacak hem de misafirlerinizi kendine hayran bırakacak! Yapımı oldukça kolay olan bu topları denemek isterseniz havuç topları tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
6Zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağlı portakallı kereviz tarifi

Kereviz kış aylarında en bol bulunan ve en lezzetli sebzelerden. İçine havuç ve patates de girdi mi ne etlisinin tadına doyuluyor, ne de zeytinyağlısının. Biz bugün portakal suyuyla lezzetlenen, zeytinyağlı bir kereviz yapmaya kadar verdik. Bu tarifi siz de mutlaka denemelisiniz. Arzu ederseniz içine bezelye de ekleyebilirsiniz. İşte kereviz yemeği tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
7Şalgam salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Şalgam salatası tarifi

Şalgam genellikle suyunu tükettiğimiz bir sebze ama tıpkı havuç ya da turp gibi onun da salatası oldukça lezzetli oluyor. Biz bu tarifimizde şalgamın yanına turp ve havucu da ekledik. Maydanoz ve sarımsağı da lezzet verici olarak kullandık. Ortaya rengarenk bir salata çıktı. İşte bu çok kolay ve çok şifalı salatanın tarifi…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
8Cevizli kereviz salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Cevizli kereviz salatası tarifi

Kereviz kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken düşük kalorili sağlık deposu sebzelerden. Ancak kereviz tüketimi konusunda zaman zaman özellikle çocukların direnciyle karşılaşabiliyoruz. Bu sorun karşısında yapılabilecek en iyi şey kerevizi salata haline getirip sofraya getirmek. İçine havuç, kış kabağı gibi sebzeler ekleyerek farklı lezzetler de yaratabileceğiniz cevizli kereviz salatasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
9Havuçlu tarçınlı kek tarifi
Abone Olgoogle-news

Havuçlu tarçınlı kek tarifi

Kahveye misafiriniz gelecek ve ne hazırlayacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman nefis havuçlu tarçınlı keki mutlaka denemelisiniz. Çok fazla hayranı olan bu kek evinize muhteşem kokular yayacak. İçine katacağınız cevizlerle daha da lezzetli hale gelecek havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Havuç ve tarçının etkileyen buluşması kekin tarifi aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
10Pancar çorbası tarifi
Abone Olgoogle-news

Pancar çorbası tarifi

Pancar içeriği vitamin ve mineraller sayesinde saçlardan kemiklere, bağışıklıktan kanserle savaşa her alanda etkili bir sebze. Ancak pancarın bu özelliklerinden faydalanabilmek için pancarı 15 dakikadan fazla pişirmemek gerekiyor. Pancarın sağlığını tamamen içinde barındıran, bol sebzeli, çok besleyici bir pancar çorbasına ne dersiniz? İşte tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
113 renkli patates salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

3 renkli patates salatası tarifi

Patates salatasını sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Bu tarifimizde ise patates salatasına bambaşka bir yaklaşım getiriyoruz. Biz ek malzeme olarak havuç ve lahana kullandık ama siz dilerseniz pancar, mısır, soğan gibi farklı malzemelerle de salatanızı renklendirebilirsiniz. Afiyet olsun…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
12Şalgam sulu bulgur salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Şalgam sulu bulgur salatası tarifi

Şalgam suyu özellikle Adana’da kebap sofralarının olmazsa olmazı. Peki şalgam suyunu kullanarak enfes bir salata da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Ana malzemesi bulgur sayesinde oldukça da doyurucu olan bu salata, özellikle çay saatlerinde sofralarınıza renk katacak. Benzer bir lezzeti pancarla da yakalayabileceğinizi de hatırlatalım. İşte nefis şalgam sulu bulgur salatası tarifimiz…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
13Ayvalı kereviz tarifi
Abone Olgoogle-news

Ayvalı kereviz tarifi

Kereviz kış aylarının en sevilen ve en besleyici sebzelerinden. Etli de zeytinyağlı da çok nefis olan kerevizin ayvalısını hiç denemiş miydiniz? "Yemekte meyvenin ne işi var?" dediğinizi duyar gibiyiz ancak önyargılı olmayın. Bu nefis zeytinyağlı lezzeti mutlaka deneyin. İşte huzurlarınızda nefis ayvalı kereviz tarifi...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
14Alabaş turpu salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Alabaş turpu salatası tarifi

Cehennem topuzu, kohlrabi ve yer lahanası gibi farklı isimleri olsa da biz onu alabaş turpu olarak tanıyoruz. Lif açısından oldukça zengin olan bu sebzeyi çorba ve yemeklerde de kullanabilirsiniz. Fakat, sizin için salata tarifini araştırdık. Peki, alabaş turpu salatası nasıl yapılır? İşte cevabı... Şimdiden afiyet olsun...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
15Fırında pancar, alabaş, balkabağı tarifi
Abone Olgoogle-news

Fırında pancar, alabaş, balkabağı tarifi

Kış aylarının en gözde üçlüsü pancar, alabaş ve balkabağı fırında pişince enfes bir yan yemek haline geliyor. Oldukça hafif ve lezzetli bir eşlikçi olan bu sebze tabağı, et yemeklerinin yanında çok iyi gittiği gibi tek başına da çok besleyici. O nedenle veganlar için de çok doğru bir seçenek. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

TARİF İÇİN TIKLAYIN
16Patates mücver tarifi
Abone Olgoogle-news

Patates mücver tarifi

Çoğu zaman ana yemeğe eşlik eden patates, aslında yemeğin ta kendisi olmayı hak etmiyor mu? Bizce hak ediyor, hem de sonuna kadar. Bu inançtan yola çıktık ve patatesten şahane bir mücver hazırladık. Amerikalıların meşhur 'hash browns'una rakip olan bu mücveri bol peynirle hazırladığınızda enfes bir kahvaltılık elde edebileceğinizi de unutmayın.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
17Patates graten tarifi
Abone Olgoogle-news

Patates graten tarifi

Patates graten, et yemeklerinin yanında servis etmek için nefis bir eşlikçi. Yemeğin lezzetini birkaç katına çıkaran patates gratenin yapılışı da oldukça kolay. Birkaç basit malzemeyle çok uğraşmadan yapabileceğiniz patates gratenin tarifi aşağıda. Siz de mutlaka deneyin.

TARİF İÇİN TIKLAYIN
18Patates oturtma tarifi
Abone Olgoogle-news

Patates oturtma tarifi

Bu akşam için yemeğiniz hala hazır değil mi? Telaşlanmayın. Patates oturtma tarifimiz bugünün kurtarıcı yemeği olmaya aday. Hem çok lezzetli hem de çok pratik olan patates oturtma tarifi bütün detayları ile hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
19Çatlak patates tarifi
Abone Olgoogle-news

Çatlak patates tarifi

Çatlak patates, patatesle yapabileceğiniz en hafif ve lezzetli eşlikçilerden. Üstelik fırında piştiğinden dolayı çok hafif, malzemeleri de çok sade olduğundan fazlasıyla ekonomik bir lezzet. Püf noktası bebek patates de denen küçük boy patateslerin kullanılması olan çatlak patates, kahvaltıda da sofralara renk katabilir. Kolay gelsin…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
20Yoğurtlu patates salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Yoğurtlu patates salatası tarifi

Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi bayram ettirecek bir lezzet, yoğurtlu patates salatası. Kalıplara ya da kaselere yerleştirerek çok şık bir sunum elde edebileceğiniz bu lezzetli salatayı denemek isterseniz, enfes yoğurtlu patates salatası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi