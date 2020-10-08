Kök sebzeler kullanarak yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri

Havuç salataların ve sebze yemeklerinin vazgeçilmezlerinden. Üstelik tatlılara da çok yakışıyor. Özellikle cezerye gibi tatlıları sevenlerin çok beğeneceği havuç tatlısı da bunlardan biri. Üstelik çok da hafif bir sütlü tatlı olan havuç tatlısını siz de mutlaka denemelisiniz. Biz tatlımızı servisi kolay olsun diye kuplarda yapmayı tercih ettik ancak siz malzemeleri bir tepsiye döküp dilimleyerek de sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Afiyet olsun…