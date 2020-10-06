Kocaeli'de yetişen Eşme ayvasını dünya tanıyacak

"İnsanların bazen aklında sadece kar ve kayak turizm olabiliyor ama Kartepe 4 mevsimiyle ülkesine hizmet eden çok güzel bir bölge. Bunun yanında tarımda birçok ürünümüzün dünyaya mal olduğu bir bölgedeyiz. Bunun kıymetini biliyoruz ve bu yüzden tarımı önemsiyoruz. Eşme ayvası, adını bölgeden alıyor. İnsanlar bir marka zannediyor ama bizim bir mahallemiz. Kartepe'nin en güzel mahallerinden biri. Türkiye'nin en güzel ayvası Eşme'de yetişiyor. 'Limon ayvası', kısmen de 'ekmek ayvası' olarak tabir edilen Eşme ayvası, dünyanın 11 ülkesine ihraç edilecek. Üretimin yüzde 60'ı ihraç ediliyor, yüzde 40'ı iç piyasada tüketiliyor. Bölgemiz ve belediyemiz tarafından çok önemsenen bir meyve."