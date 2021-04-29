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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 29 Nisan 2021 - 12:35 | 

Kızartmasını da Denemeniz Gereken Sebzeler

Tencerede pişirmeye alıştığımız sebzeleri bir de böyle deneyin!

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1Bamya Kızartması

Bamya Kızartması

Evde bamyaya burun kıvıran çocukları olanlar için, kesinlikle bamya yediren bir tarif bu. Bamyaları bir kaşık yağ ile karıştırıp fırında pişirin. Başka bir tencerede kavurduğunuz domates ve soğanlarla fırında pişmiş bamyayı karıştırın. Limon sıkmayı da ihmal etmeyin. Ya da küçük küçük doğradığınız bamyaları önce yumurta sonra un ile buluşturarak da kızartabilirsiniz.

2Bezelye Kızartması

Bezelye Kızartması

Bezelye de kızartılınca lezzeti katlananlardan. Orta boy bir tavada derin bir yağın içerisinde bezelyelerinizi döndürerek kızartın. Kızartma işlemi bittikten sonra, baharatlar ve limon suyuyla buluşturun. Bu farklı tadı dostlarınızla mutlaka paylaşmalısınız.

3Karnabahar Kızartması

Karnabahar Kızartması

Karnabaharın kızartmasını denemeyen kaldı mı? Öyleyse buyursunlar! Geniş bir kapta karnabaharların çiçek kısımlarını zeytinyağı, tuz, zencefil, karabiber ile karıştırıp geniş bir tavada kızartın. Üzerine dereotu serperek servis yapabilirsiniz.

4Brokoli Kızartması

Brokoli Kızartması

Brokoliye karşı tüm ön yargılarınızı bir kenara bırakma vakti. Yumurta, süt, un ve tuz ile yaptığınız karışıma haşladığınız brokolilerinizi batırın ve ardından galeta ununa bulayın. Kızgın yağda çevirerek pişirin. Yoğurtla servis edilmesi tavsiye olunur.

5Brüksel Lahanası Kızartması

Brüksel Lahanası Kızartması

Brüksel lahanalarınızı ortadan kesin ve limonlu bir suda haşlayın. Bir kasede un, tuz, süt, az sirke ile yaptığınız sosa lahanaları bulayın ve kızartın. Kalorisini düşürmek isterseniz önceden ısıtılmış fırında da pişirebilirsiniz.

6Bal Kabağı Kızartması

Bal Kabağı Kızartması

Bu sebzeyi ister tatlı, ister tuzlu olarak kızartabilirsiniz. Dilerseniz karamelize ettiğiniz şeker içerisinde kızartarak lezzetli tatlı elde edin. Tuzlu isterseniz, önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayarak kızartın. Afiyet olsun.

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