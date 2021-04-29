Kızartmasını da Denemeniz Gereken Sebzeler

Bamya Kızartması Evde bamyaya burun kıvıran çocukları olanlar için, kesinlikle bamya yediren bir tarif bu. Bamyaları bir kaşık yağ ile karıştırıp fırında pişirin. Başka bir tencerede kavurduğunuz domates ve soğanlarla fırında pişmiş bamyayı karıştırın. Limon sıkmayı da ihmal etmeyin. Ya da küçük küçük doğradığınız bamyaları önce yumurta sonra un ile buluşturarak da kızartabilirsiniz.