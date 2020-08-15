Kıymetini pek bilmiyoruz ama meğer içinde bir hazine gizliymiş

Kuşkonmaz Bu yeşil sebze de umamiye doğal yollardan doymak isteyenlerin bir diğer kaynağı olabilir. Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Umami Bilgi Merkezi’ne göre (ister inanın ister inanmayın ama var böyle bir merkez) kuşkonmaz kızarmış dana eti, miso sosu ve pirinçle bir araya geldiğinde çok başarılı bir umami kaynağı oluyor.