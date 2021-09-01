Kışlık Domates Sosu Nasıl Yapılır?

Üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve şeker ekleyin. 1 kilo domates için bir çay kaşığı şeker yeterli olacaktır. Lezzetlendirmek isterseniz kekik de ilave edebilirsiniz. Kaynamaya bırakın. Eğer domatesleri kabuklu olarak pişirecekseniz kaynadıktan sonra blendır’dan geçirerek homojen bir kıvam elde etmeniz gerekir.