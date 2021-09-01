Kışlık Domates Sosu Nasıl Yapılır?

Kış hazırlıkları için en uygun zamandayız. Domatesin fiyatının düştüğü ama lezzetinin hâlâ yerinde olduğu bu dönemde kış için kavanozlara domates sosu hazırlayabilirsiniz. İşte yapımı;
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1
Öncelikle işe sterilizasyon ile başlayın. Kavanozları ve kapakları suyun içerisinde kaynatın. Bu, domates soslarınızın çabuk bozulmasını engelleyen bir yöntem.
2
Domateslerinizi güzelce yıkayın. Eğer kabuklarını soyacaksanız bunun basit yolu; domateslerin arka tarafına çarpı işareti gibi bir çizik atıp, önce kaynar sonra soğuk suya batırıp çıkarmanız. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın ve tencereye ilave edin.
3
Üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve şeker ekleyin. 1 kilo domates için bir çay kaşığı şeker yeterli olacaktır. Lezzetlendirmek isterseniz kekik de ilave edebilirsiniz. Kaynamaya bırakın. Eğer domatesleri kabuklu olarak pişirecekseniz kaynadıktan sonra blendır’dan geçirerek homojen bir kıvam elde etmeniz gerekir.
4
Domates yoğunlaşınca ve rengi de değişince sıcakken kavanozlara doldurmaya başlayın. Burada en önemli püf nokta; kapakları çok sıkı kapama zorunluluğu. Sımsıkı kapatmak için kuru bir bezden destek alabilirsiniz
5
Kavanozlarınızı ters çevirin ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Tamamen soğuduğunda serin ve kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz.