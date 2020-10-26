Kışın vazgeçilmez lezzeti kazların sofralara hazırlık süreci başladı

Kars ve çevre illerde Oğul, yaklaşık 2 bin kaz beslediğini ve hayvanları veterinerler kontrolünden geçirdiklerini ifade ederek, "Kazlarımız doğal ortamda büyüyor, eti lezzetli olduğu için ilgi oldukça fazla. Kazları sabah arpa ile besleyip daha sonra çobanlar eşliğinde meraya bırakıyoruz. Çobanlarımız kazları otlatıyor. Kazlar merada güzelce doyduktan sonra soğuk suda yüzdürüyor. Akşam da çiftliğe getirilerek dinlenmeye alınıyor" diye konuştu.