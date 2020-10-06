Kışın soğuklara karşı tasarlandı, koronavirüs nedeniyle ilgi çok arttı

Kafenin Türkiye genelinde farklılık gösterdiğini belirten işletme sahibi Yunus Yıldız, "Türkiye’de şu anda böyle bir konsept yok. Bu konseptin patenti de bize ait, çünkü fikir tamamen bize aittir. Sivas’ın yaz geceleri bile soğuk oluyor. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük ve cuppalar ortaya çıktı. Kışın da dahil olmak üzere insanlar kendi aileleri ve arkadaşları ile diğer masalardan bağımsız olarak hem sosyal mesafeye uymuş oluyor hem de diğer masalardan rahatsız olmuyorlar. Kapalı ortam olduğu için serin havalarda daha çok tercih ediliyor. Sonbahar ve kışın özellikle daha fazla talep alıyoruz. Bununla beraber Türkiye’nin diğer illerinden de talep var. Onlar da kendi illerinde bir farklılık oluşturmak istiyorlar. Hem kendi iş potansiyellerini artırmak için, hem insanlara daha farklı bir ortam sunmak için bu cuppalardan istiyorlar. Biz de elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Pandemi sürecinde mekanımıza ayrı bir ilgi oldu. İnsanlar çocuklarıyla, bebekleriyle gelip, kendi cuppalarında oturup zaman geçirebiliyorlar ve hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar ve korkmuyorlar. Bunun dezenfektasyonunu zaten bizler yapıyoruz. Her müşteriden sonra mutlaka cuppalarımızı dezenfekte ediyoruz" dedi.