Kısa sürede pişiyor, üretiminde kimyasal gübre ve ilaç kullanılmıyor

Topaloğlu şöyle devam etti: “Fasulyenin çok az bir miktarı pazarı inme şansı buluyor. Genelde daha ekilmeden satışı gerçekleşiyor. Üretimin artmasıyla birlikte Nebiyan’da 1-2 senedir fındıklar sökülerek, Nebiyan fasulyesi ekilmeye başlandı. Şu ana kadar Çiftçi Kayı Sistemi'ne kayıtlı olarak 300 dönüm arazide, toplamda ise 500 dönüm arazide ekim yapılıyor. Her geçen yıl ekilen alanlar daha da artacak. Çünkü 1 dönüm yerden ortalama 1,5-2 ton, en düşük ise 1 ton mahsul alıyorlar. 1 tonu yaş olarak 10 bin TL, kuru olarak 20 bin TL ediyor. Fındık olarak 1 dönümden en fazla 250 kilo mahsul alırsın o da 4 bin TL civarında bir para yapar.”