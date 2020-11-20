Kış sebzeleri tezgahlarda yerini aldı... Kış sofralarının vazgeçilmez yemekleri

Pazı sarması tarifi Yaprak sarması (yoksa dolması mı desek?) lezzetiyle de görüntüsüyle de mutfağımızda ve sofralarımızda çok önemli bir yere sahiptir. Ancak aynı derece lezzetli olan pazı sarması nedense hep biraz ihmal edilir. "Ben ihmal etmem, çok da severim" diyenler için leziz bir pazı sarması tarifi geliyor.