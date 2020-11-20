Kış sebzeleri tezgahlarda yerini aldı... Kış sofralarının vazgeçilmez yemekleri
Havaların soğumasıyla birlikte kış sebzeleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Bağışıklığın daha da güçlü tutulması gereken bu dönemlerde sofralarımızda da sık sık yer edinmesi gereken kış sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz harika yemekleri sizler için derledik. İşte kış sebzeleri ile yapabileceğiniz lezzetli yemekler…
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Pırasa sarması tarifi
Sarmalar ve dolmalar mutfaklarımızın en sevilen lezzetlerinden. Sebzeleri pirinç ve hatta etle birleştirmenin en keyifli yolu olan sarmayı pırasayla da yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Dilerseniz muska şeklinde dilerseniz de ince uzun sarabileceğiniz pırasa sarmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Kolay gelsin, afiyet olsun…
Akşam yemeği için farklı bir yemek tarifi arıyorsanız, Brüksel lahanasını denemeden geçmemenizi öneririz. Potasyum ve demir yönünden zengin olan Brüksel lahanası, düşük kalorisiyle de diyet yapanlar için oldukça ideal. Yapılışı da kolay bu nefis yemeği her lokmada ayrı seveceksiniz. Lafı fazla uzatmadan, işte tarifi... Bir göz atmaz mıydınız?
Karnabahar sadece bizim değil dünyanın birçok ülkesinin mutfağında çok önemli bir sebze. İrlanda mutfağı da bunlardan biri. Sizin için İrlanda’nın meşhur peynirli karnabahar çorbasının tarifini hazırladık. Çedar peynirinin ekstra bir lezzet kattığı bu çorbayı mutlaka denemelisiniz… İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Yaprak sarması (yoksa dolması mı desek?) lezzetiyle de görüntüsüyle de mutfağımızda ve sofralarımızda çok önemli bir yere sahiptir. Ancak aynı derece lezzetli olan pazı sarması nedense hep biraz ihmal edilir. "Ben ihmal etmem, çok da severim" diyenler için leziz bir pazı sarması tarifi geliyor.
Demir deposu ıspanak, kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerin başında geliyor. Bu sebzeyi başka birçok tarifin içinde kullanabileceğiniz gibi tek başına bir yemek olarak da tüketebilirsiniz. İşte içindeki pirinciyle daha da doyurucu hale gelen ıspanak yemeğinin yapılışı...
Kereviz kış aylarının en sevilen ve en besleyici sebzelerinden. Etli de zeytinyağlı da çok nefis olan kerevizin ayvalısını hiç denemiş miydiniz? "Yemekte meyvenin ne işi var?" dediğinizi duyar gibiyiz ancak önyargılı olmayın. Bu nefis zeytinyağlı lezzeti mutlaka deneyin. İşte huzurlarınızda nefis ayvalı kereviz tarifi...
Lahanaya Karadeniz mutfağının kutsal sebzesi diyebiliriz. Çorbadan tutun dolmaya kadar sayısız yemek yapılabiliyor. Kara lahana çorbası ise içlerinden en sevileni. Kimi ezerek, kimi daha diri bırakarak hazırlasa da hepsinin sonucu aynı lezzet. Peki Giresun usulü kara lahana çorbası nasıl yapılır? Daha da doyurucu olmasını istiyorsanız içerisine havuç ve patates ekleyebilirsiniz.