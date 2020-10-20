Kış geldi Antep'te bağışıklık dostu beyrana ilgi arttı

"Özellikle Osmanlı döneminde şifa deposu olarak bilinmesiyle nedeniyle bey yada padişah yemeği olarak da bilinirdi. İçerisinde isteğe göre acı bulunuyor, bol sarımsak sosu, pek çok çeşit et, pirinç gibi besleyici gıdalar var. Bu sayede doğal antibiyotik özelliği de vardır. O yüzden tamamıyla bir şifa kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle korona virüs salgınına karşı da çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden Gaziantepliler bu yemeği haftada bir gün mutlaka tüketiyorlar."