Kış Bitmeden Bu Sebzeleri Tüketin

Artık yaz mevsimine göz kırpıyoruz. Ama; hala tezgâhlarda birbirinden renkli sebzeler görmek mümkün. En iyisi kış bizden tamamen uzaklaşmadan mevsim sebzelerinin hem tadını çıkaralım hem de faydalarından istifade edelim.
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1
Onun Seveni Çok: Lahana Sarması
Kapuska denince seveni az bulunsa da, etli lahana sarmasına pek itiraz olmaz. Çok severek tüketilen lahanaları kış bitmeden bir daha mı sarsak?
2
Karnabaharı Bir de Böyle Deneyin
Özellikle sebze sevmeyenler için farklı pişirme teknikleri kurtarıcı olabilir. Karnabahar için önerimiz; önceden bir miktar haşlayın. Üzerine dilediğiniz baharatları serperek fırına verin.
3
Rengini de Ayrı Seviyoruz: Pancar
Mor renkli sebze ve meyvelerin vücuttaki imnu seviyesini yükselterek bağışıklığı kuvvetlendirdiği uzmanlar tarafından söylenir. İşte bunun en leziz yolu; pancar. Pancarı ister çorba, ister salata isterseniz de turşu olarak tüketebilirsiniz.
4
Portakalla Şenlenen Kereviz
Zeytinyağlısının tadına doyum olmaz. Hele; bir adet portakal ve bir adet limonun suyunda kısık ateşte pişiriyorsanız. Havuç ve soğanı önden kavurmayı da ihmal etmeyin. Kereviz yaprakları da yemeğin içerisine mutlaka girmeli, hem faydası hem lezzetini ikiye katlamalıdır.
5
Çorbası da Yapılır: Pırasa
Sebzeleri alternatif şekilde tüketmek isteyenlere işte şahane bir öneri: Pırasa çorbası. Pırasa çorbası için haşladığınız soğan, pırasa ve havucu iyice blenderdan geçirmeniz gerekiyor. Püf noktası ise; terbiyesi. Un, süt, tuz, karabiber ve tereyağdan yaptığınız terbiyeyle çorbanın tadına doyamayacaksınız.
6
Yıkadıktan Sonrası Şenlik: Ispanak
Ispanağın yıkanmasının emek istediği konusunda hemfikiriz. Ama hem faydası hem de çok çeşitli şekillerde pişirilmeye olanak tanıması nedeniyle vazgeçilmez bir sebze. Bizim bugünkü önerimiz en pratik olanı; yumurtalı ıspanak.
7
Salatalarda Yerini Alsın: Turp
C vitamini deposu, kan basıncı düzenleyici, bağışıklık yükseltici. Turpun faydaları saymakla bitmez. İster salatalarınıza ilave edin, ister incecik dilimlediğiniz beyaz turpları limon ve tuzla buluşturup tüketin.
8
A Vitamini Deposu: Brokoli
Brokoliyi besin değerlerini kaybetmeden tüketmek istiyorsanız; sadece 2-3 dk. haşlamalı, ona besin değerini veren yemyeşil rengini kaybetmesine izin vermemelisiniz. Buharda pişirme de iyi bir alternatiftir.