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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 16 Mart 2021 - 11:01 | 

Kış Bitmeden Bu Sebzeleri Tüketin

Artık yaz mevsimine göz kırpıyoruz. Ama; hala tezgâhlarda birbirinden renkli sebzeler görmek mümkün. En iyisi kış bizden tamamen uzaklaşmadan mevsim sebzelerinin hem tadını çıkaralım hem de faydalarından istifade edelim.

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1Onun Seveni Çok: Lahana Sarması

Onun Seveni Çok: Lahana Sarması

Kapuska denince seveni az bulunsa da, etli lahana sarmasına pek itiraz olmaz. Çok severek tüketilen lahanaları kış bitmeden bir daha mı sarsak?

2Karnabaharı Bir de Böyle Deneyin

Karnabaharı Bir de Böyle Deneyin

Özellikle sebze sevmeyenler için farklı pişirme teknikleri kurtarıcı olabilir. Karnabahar için önerimiz; önceden bir miktar haşlayın. Üzerine dilediğiniz baharatları serperek fırına verin.

3Rengini de Ayrı Seviyoruz: Pancar

Rengini de Ayrı Seviyoruz: Pancar

Mor renkli sebze ve meyvelerin vücuttaki imnu seviyesini yükselterek bağışıklığı kuvvetlendirdiği uzmanlar tarafından söylenir. İşte bunun en leziz yolu; pancar. Pancarı ister çorba, ister salata isterseniz de turşu olarak tüketebilirsiniz.

4Portakalla Şenlenen Kereviz

Portakalla Şenlenen Kereviz

Zeytinyağlısının tadına doyum olmaz. Hele; bir adet portakal ve bir adet limonun suyunda kısık ateşte pişiriyorsanız. Havuç ve soğanı önden kavurmayı da ihmal etmeyin. Kereviz yaprakları da yemeğin içerisine mutlaka girmeli, hem faydası hem lezzetini ikiye katlamalıdır.

5Çorbası da Yapılır: Pırasa

Çorbası da Yapılır: Pırasa

Sebzeleri alternatif şekilde tüketmek isteyenlere işte şahane bir öneri: Pırasa çorbası. Pırasa çorbası için haşladığınız soğan, pırasa ve havucu iyice blenderdan geçirmeniz gerekiyor. Püf noktası ise; terbiyesi. Un, süt, tuz, karabiber ve tereyağdan yaptığınız terbiyeyle çorbanın tadına doyamayacaksınız.

6Yıkadıktan Sonrası Şenlik: Ispanak

Yıkadıktan Sonrası Şenlik: Ispanak

Ispanağın yıkanmasının emek istediği konusunda hemfikiriz. Ama hem faydası hem de çok çeşitli şekillerde pişirilmeye olanak tanıması nedeniyle vazgeçilmez bir sebze. Bizim bugünkü önerimiz en pratik olanı; yumurtalı ıspanak.

7Salatalarda Yerini Alsın: Turp

Salatalarda Yerini Alsın: Turp

C vitamini deposu, kan basıncı düzenleyici, bağışıklık yükseltici. Turpun faydaları saymakla bitmez. İster salatalarınıza ilave edin, ister incecik dilimlediğiniz beyaz turpları limon ve tuzla buluşturup tüketin.

8A Vitamini Deposu: Brokoli

A Vitamini Deposu: Brokoli

Brokoliyi besin değerlerini kaybetmeden tüketmek istiyorsanız; sadece 2-3 dk. haşlamalı, ona besin değerini veren yemyeşil rengini kaybetmesine izin vermemelisiniz. Buharda pişirme de iyi bir alternatiftir.

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