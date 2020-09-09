Kış aylarının vazgeçilmezi! Yılda 200 ton üretiliyor

Kavurmanın özellikle kahvaltıda tüketildiğini söyleyen Hastaoğlu, "Kavurmayı genelde tüm yemeklerde 100’er gram olarak ev hanımları kullanıyor. Ayrıca kahvaltıların da vazgeçilmezidir. Sokak lezzetleri olarak da çok fazla tercih ediliyor. Yurt dışından da çok fazla yoğunluk oluyor. Genelde yaz mevsiminde memleketlerine gelenler çok fazla kavurma alıyor. Biz yılda yaklaşık 30 ton kavurma üretiyoruz. Sivas genelinde ise yaklaşık 200 ton kavurma tüketiliyor. Sivas kavurmayı çok fazla tüketiyor. Sivas et yemeyi çok seven bir şehirdir. Sivas kavurması bir vazgeçilmezdir" diye konuştu.