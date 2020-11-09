Kış aylarının vazgeçilmezi olan çerezler tezgahtaki yerini aldı

"Kuru yemişler vitamindir" Kışlık kuru yemişlerin hastalıklara karşı direnç sağladığını belirten Hüseyin Korkmaz, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da malumumuz kış geldi. Kış geceleri biliyorsunuz uzundur. Kışın yemekten sonra oturulur, televizyon izlenirken bu ürünler yenir, misafir gelir ikram edilir. Kış gecelerinin vazgeçilmezi olan şekerleme, şire evlerde eksilmeyen bir ihtiyaç gibi oldu. Kış ayı gelince rağbet de oldu. Vatandaşlar kışlık kuru yemişlerini, tatlılarını, almaya devam ediyorlar. Havalar soğuk olunca en çok rağbet gören tatlı ürünler oluyor. Özellikle cevizli, pekmezli, sucuklar, kara üzüm bunlar kan yapıcı özelliğine sahip olduğu için bunlar daha çok tüketiliyor” dedi.