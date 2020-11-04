Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi lahana ile birbirinden nefis tarifler

Borş çorbası tarifi Borş çorbası Rusya ve Ukrayna mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan enfes bir çorba. İçindeki çok sayda sebze sayesinde tam bir sağlık deposu olan borş çorbası aynı zamanda çok da doyurucu. Biz çorbamızın sunumu için krema ve dereotu kullandık ancak siz kremanın yerine süzme yoğurt, dereotu yerine de maydanoz kullanıp lezzeti farklılaştırabilirsiniz. Afiyet olsun…