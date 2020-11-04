Kış aylarının vazgeçilmez sebzesi lahana ile birbirinden nefis tarifler
Lahana özellikle kış aylarında sofraların olmazsa olmazı. Düşük kalorili ve bol lezzetli bir sebze olan lahananın beyazı, moru, karası her türlü tarife çok yakışıyor. Sizin için çorbadan dolmaya çeşitli lahanalı tarifler hazırladık...
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Etli lahana sarması tarifi
Kış sebzelerinin güzeli lahanayla yapılan yemeklerin en sevileni lahana sarmasıdır desek yanlış olmaz herhalde. Özellikle etli lahana sarması hem lezzeti hem de doyuruculuğu ve besin değeriyle kış sofralarında mutlaka bulunması gereken lezzetlerden. İşte çok fazla uğraşmadan yapabileceğiniz etli lahana dolması tarifi…
Borş çorbası Rusya ve Ukrayna mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan enfes bir çorba. İçindeki çok sayda sebze sayesinde tam bir sağlık deposu olan borş çorbası aynı zamanda çok da doyurucu. Biz çorbamızın sunumu için krema ve dereotu kullandık ancak siz kremanın yerine süzme yoğurt, dereotu yerine de maydanoz kullanıp lezzeti farklılaştırabilirsiniz. Afiyet olsun…
Lahana kış mevsiminin gözde sebzelerinden. Özellikle ocak ayı lahana yemek için en doğru zaman. Lahanayı her haliyle sevenler için, çok pratik ve tadına doyulmayacak etsiz kapuska tarifi bütün detayları ile aşağıda… Hele bir de içine biraz acı kattınız mı tadına doyum olmayan etsiz kapuska yemeğine bayılacaksınız.
Yerken neredeyse aldığınızdan daha fazla kalori tükettiğiniz efsane sebze lahana salatalarımızın da vazgeçilmezi. Özellikle mor lahanadan kesinlikle vazgeçemiyoruz. Peki mor lahanayı hiç yoğurtla karıştırmayı denemiş miydiniz? Adı üstünde sofralarınızın baş köşesine kurulacak mor sultan tarifi...
Sarmalar ve dolmalar mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Her yörenin sarması da dolması da kendine göre. Karadeniz denince de akla enfes karalahana sarması geliyor elbette. Sarımsaklı yoğurduyla, salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan karalahana sarmasını siz de evinizde yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Çok beğeneceksiniz, afiyet olsun…
Ege bölgesinde sıklıkla rastlanan bir bitki olan cibes; karnabahar, beyaz lahana ve karalahana gibi sebzelerin söküldükten sonra toprakta kalan köklerinden büyüyen kısmına verilen addır. Geleneksel İzmir mutfağında haşlandıktan sonra üzerine limonlu sos gezdirilerek servis edilen cibes, ilkbahar aylarında yetişmeye başlar. Her türlü yemeğin yanına yakışan bu salatanın yapımı pratik olduğu gibi tam bir vitamin deposu. Sofralarınıza bu güzel salatayı da eklemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Brüksel lahanası hayatımıza geç girdi ama faydalarıyla da lezzetiyle de vazgeçilmezler arasında kendine kolayca yer buldu. Peki Brüksel lahanasının turşusu olur mu? Neden olmasın, elbette olur. Klasik lahana turşusuna benzeyen tadıyla ve sevimli görüntüsüyle Brüksel lahanası turşusunu siz de çok beğeneceksiniz.
Lahana dolması Türkiye’nin her yerinde karşımıza çıkan bir yemektir ama kelem dolması adıyla Eskişehir’in sayılı lezzetleri arasında yer alır. Ufacık sarılan ve sarımsakla pişirilen acılı kelem dolmasını herkesin çok beğeneceğine eminiz. Siz de bu yemeği denemek isterseniz, ihtiyaç duyacağınız malzemeleri ve yemeğin yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Tavuklu lahana, İrlanda mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. Özellikle pazar günleri ailece yenen yemeklerde servis edilen tavuklu lahananın yapılışı da oldukça kolay. Sizin için tavuklu lahana yemeğini Türk damak zevkine uyarlayıp tarifini hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Amasra salatası hem tadıyla hem de görüntüsüyle bir kez tadanı hayran bıraktıracak cinsten. Domatesten reyhana, turşudan pancara pek çok malzemenin aynı tabakta buluştuğu bu salata misafir sofralarınızın aranan lezzeti haline gelecek. İşte rengarenk görüntüsüyle Amasra salatası tarifi...
Trabzon'a özgü bir lezzet olan mısır yarmalı karalahana sarması, yaprak sarmasına benzese de iç harcında mısır yarması ve kuru fasulye kullanılıyor. Böylece yaprak sarmasından ayrılan bir lezzet haline geliyor. Doyurucu ve besleyici olması da bu enfes yemeği denemeniz için başlıca nedenlerden. Siz de evinizde denemek isterseniz tarifimiz aşağıda yazılı. Şimdiden afiyet olsun...
Hem sağlık hem de lezzet deposu olan beyaz lahana turşusu, kış aylarında her evin kilerinde, mutfağında mutlaka bulunması gereken ürünlerde. Bu turşuyu dilerseniz siz de evinizde kolayca yapabilir sofranıza şifa katabilirsiniz. İşte doğal yöntemlerle nefis bir lahana turşusu yapmak için ihtiyaç duyduğunuz malzemeler ve turşunun yapılış aşamaları…
Kilosuna dikkat edenler için hafif ve sağlıklı bir tarif, zeytinyağlı brokoli ve Brüksel lahanası... Çok doyurucu ve lezzetli bu yemeğin içinde 1 gram hayvansal gıda yok. Bu nedenle veganlar da büyük bir keyif ve gönül rahatlığıyla tüketebilirler. İşte zeytinyağlı brokoli ve Brüksel lahanası tarifi...
Lahana kış aylarında en sık tüketilen sebzelerden. Hem düşük kalorili hem de vitamin deposu olmasıyla da sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi. Bu tarifimizde en evilen lahana yemeklerinden kapuskayı kıyma takviyesiyle pişirdik. İddia ediyoruz, lahana sevmeyenin bile beğeneceği bir yemek oldu. Yerken içine acı da ekleyebilirsiniz, lezzeti katlanacaktır.
Kırmızı lahana ile yapılan salatalara alışkınız ancak beyaz lahana salatalardan çok yemeklerde karşımıza çıkıyor. Halbuki beyaz lahanayla da enfes salatalar yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesinin tarifi de hemen aşağıda. Çok zorlanmadan yapabileceğiniz bu salatayı herkes çok beğenecek. Denemenizde fayda var diyor ve hemen tarifimize geçiyoruz. Afiyet olsun…
Lahanaya Karadeniz mutfağının kutsal sebzesi diyebiliriz. Çorbadan tutun dolmaya kadar sayısız yemek yapılabiliyor. Kara lahana çorbası ise içlerinden en sevileni. Kimi ezerek, kimi daha diri bırakarak hazırlasa da hepsinin sonucu aynı lezzet. Peki Giresun usulü kara lahana çorbası nasıl yapılır? Daha da doyurucu olmasını istiyorsanız içerisine havuç ve patates ekleyebilirsiniz.
Lahana çorbası genellikle diyet menülerinde yer alır ve zayıflatıcı etkisi olduğu söylenir ama bu çorbaya diğer zamanlarda da sofralarınızda yer verebilirsiniz. Oldukça sağlıklı ve besleyici bir çorba olan beyaz lahana çorbası akşam yemeklerinizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Afiyet olsun…
Alabildiğine yeşilin hakim olduğu Karadeniz’in zengin mutfağında da yeşil oldukça hakim. Üzüm yaprağı, dut yaprağı gibi birçok şekilde hazırlanabilen sarmayı, Karadeniz’de kara lahana ile sıklıkla görebilirsiniz. Giresun ile özdeşleşmiş, içine bol kıyma, üzerine salçalı sos ile yemelere doyamayacağınız etli kara lahana sarması nasıl yapılır? Sofraların baş tacı olan sarmanın her türü çok seviliyor. İşte size etli kara lahana sarması tarifi…
Patates salatasını sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Bu tarifimizde ise patates salatasına bambaşka bir yaklaşım getiriyoruz. Biz ek malzeme olarak havuç ve lahana kullandık ama siz dilerseniz pancar, mısır, soğan gibi farklı malzemelerle de salatanızı renklendirebilirsiniz. Afiyet olsun…