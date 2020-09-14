Kış aylarında vücudu dinç tutmak için yiyorlar... Bağımlılık yapan bir lezzet

Güleç, “Köftürün yolculuğu üzüm bağımızda başlar. Bağda kasalar içerisine üzümlerimizi keser buraya getiririz. Getirmiş olduğumuz üzümleri yıkadıktan sonra ise çiğnemeye alırız. Çiğnedikten sonra üzüm şırasının durulması ve haşlanması için ocakta pekmez toprağımız ile birlikte mayalandırırız. Daha sonra ise ocaktan indirmemizin ardından şıramızı bir buçuk saat dinlendirmeye alırız. Daha sonra ise yine pekmezimiz ile birlikte yine özel yapım ocağımızda yine kaynatmaya devam ederiz. Uzun bir kaynatmanın ardından yeniden pekmezimizi soğumaya alırız. Soğutma işlemi tamamlanmasının ardından ise köftürümüzü artık ölçeğine göre un ile karıştırırız. Köftürümüzün yapımı ortalama 5 saat boyunca sürer” dedi.