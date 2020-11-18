Kış akşamlarının olmazsa olmazı boza havaların soğumasıyla yine popüler oldu

Fatih Sultan Mehmet bozayı çok severdi Osmanlı Devleti’nde 300’ün üzerinde bozahane olduğu Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alırken, Fatih Sultan Mehmet’in de bozaya düşkün olduğu saray defterlerindeki kayıtlarda görülüyor. Bozanın çoğu markette bulunan bir ürün olduğundan bahsederek ifadelerine devam eden tecrübeli bozacı Özkonak da “Boza kışın çoğu markette bulunan bir ürün. Burada ürettiğimiz bozalar ise katkısız olması sebebiyle tat olarak farklı olduğu için yurtdışına bile sıkça götürülüyor. Bizimkinin farkı doğal olması ve koruyucu madde içermemesidir. Böyle olunca da raf ömrü çok uzun olmuyor ama bozada koruyucu madde olduğu zaman tat değişimi yaşanıyor. Bizim farkımız koruyucu kimyasallar katmamamız ve doğal lezzeti yakalamamız” sözleriyle bilgilerini aktarıyor.