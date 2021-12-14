Kırmızı Et Olmadan Protein Almak İsteyenler İçin 7 Besin Önerisi

Yoğurt

Muhteşem bir kalsiyum kaynağıdır. Özellikle evde, mayalanarak yapılan yoğurt çok kıymetli bir besin. Yoğurdun %23’ü proteinden oluşur. Yoğurdu meyve, kuruyemiş gibi besinlerle destekleyerek hem vitamin ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olabilir, hem de daha tok tutan bir öğün elde edebilirsiniz.