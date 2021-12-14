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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 12:59 | 

Kırmızı Et Olmadan Protein Almak İsteyenler İçin 7 Besin Önerisi

Vücut sağlığımız için önem taşıyan, kas gelişimimizi destekleyen, hücre yenilenmesi sağlayan protein için işte muhteşem besinler;

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1Nohut

Nohut

Baklagiller familyasına ait olan nohutun 100 gramında yaklaşık 16 gram protein bulunuyor. Bitkisel bazlı proteinler arasında en faydalılarından biri olan nohut, protein zengini sağlıklı bir besin.
2Yeşil Mercimek

Yeşil Mercimek

Yeşil mercimek; lif, magnezyum, potasyum, demir, folat, bakır ve diğer çeşitli besin maddesinden zengindir. Yine bitkisel bazlı proteinlerin en kıymetlilerinden olan yeşil mercimek, hem lezzeti hem de bereketi açısından da tercih edebileceğiniz baklagillerin başında geliyor.
3Yumurta

Yumurta

Yumurta, omega 3 ve protein bakımından oldukça zengin bir besin. Günlük protein alım miktarını artırmak istiyorsanız özellikle beyazını tercih edebilirsiniz.
4Kabak Çekirdeği

Kabak Çekirdeği

Demir, magnezyum ve çinko içerir. Özellikle ara öğünler için iyi bir seçenektir. 20 gram kabak çekirdeğinde ortalama 6 gram protein bulunur.
5Yoğurt

Yoğurt

Muhteşem bir kalsiyum kaynağıdır. Özellikle evde, mayalanarak yapılan yoğurt çok kıymetli bir besin. Yoğurdun %23’ü proteinden oluşur. Yoğurdu meyve, kuruyemiş gibi besinlerle destekleyerek hem vitamin ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olabilir, hem de daha tok tutan bir öğün elde edebilirsiniz.
6Peynir

Peynir

Hayvansal proteinlerin başında gelir. Yüksek protein içerir. Peynirin 100 gramında yaklaşık 30 gram protein bulunur. Daha düşük kalorili bir peynir tüketmek istiyorsanız lor peyniri, hem düşük kalori hem de yüksek protein açısından iyi bir seçenektir.
7Badem

Badem

Kuruyemişler arasında en fazla protein içerenlerden biri badem. Lif, E vitamini ve magnezyumdan zengin bir besindir. Çiğ bademdeki kalorilerin %15’i proteinden gelir.
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