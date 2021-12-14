Kırmızı Et Olmadan Protein Almak İsteyenler İçin 7 Besin Önerisi
Vücut sağlığımız için önem taşıyan, kas gelişimimizi destekleyen, hücre yenilenmesi sağlayan protein için işte muhteşem besinler;
Nohut
Baklagiller familyasına ait olan nohutun 100 gramında yaklaşık 16 gram protein bulunuyor. Bitkisel bazlı proteinler arasında en faydalılarından biri olan nohut, protein zengini sağlıklı bir besin.
Yumurta
Yumurta, omega 3 ve protein bakımından oldukça zengin bir besin. Günlük protein alım miktarını artırmak istiyorsanız özellikle beyazını tercih edebilirsiniz.
Yoğurt
Muhteşem bir kalsiyum kaynağıdır. Özellikle evde, mayalanarak yapılan yoğurt çok kıymetli bir besin. Yoğurdun %23’ü proteinden oluşur. Yoğurdu meyve, kuruyemiş gibi besinlerle destekleyerek hem vitamin ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olabilir, hem de daha tok tutan bir öğün elde edebilirsiniz.