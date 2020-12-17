MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüKırklareli'de tavalar 14 saat boyunca pancar pekmezi için kaynıyor
GeriYemek Kültürü Kırklareli'de tavalar 14 saat boyunca pancar pekmezi için kaynıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 13:26 | 

Kırklareli'de tavalar 14 saat boyunca pancar pekmezi için kaynıyor

Kırklareli'nde Yıldız Dağları eteklerinde kaynak sularıyla yetiştirilen pancar, köylü kadınlarca büyük emek harcanarak sofraların lezzeti pekmez haline getiriliyor. Kadınların odun ateşinde şarkılar, türküler eşliğinde 14 saat kaynattığı pekmez, yurt dışında da ilgi görüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kırklareli'nde köylü kadınların büyük emek harcayarak geleneksel yöntemlerle ürettiği "pancar pekmezi" sofralara sağlık ve lezzet katıyor.

PANCAR PEKMEZİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
2
Abone Olgoogle-news

Pekmeziyle adını duyuran Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde bugünlerde hemen hemen her evin bahçesinde pekmez üretiliyor.

3
Abone Olgoogle-news

"Havası pekmez kokan" köyde tarlalardan sökülen pancarlar evlerin bahçelerine getiriliyor.

4
Abone Olgoogle-news

Yıldız Dağları eteklerinde kaynak sularıyla yetiştirilen pancarlar, pekmezhanelerde tahta ezme makinesinde sıkıştırılarak posasından ayrılıyor.

5
Abone Olgoogle-news

Pancarın şırası "bumba" adı verilen büyük kazanlarda bir süre kaynatıldıktan sonra 50 litrelik kazanlara alınıyor.

6
Abone Olgoogle-news

Bu kazanlarda yaklaşık 14 saat odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline getirilen şıra, üç defa süzüldükten sonra şişelenerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor.

7
Abone Olgoogle-news

Özellikle kış aylarında tercih edilen pekmez, böylece sofradaki yerini alıyor.

8Katkı maddesi kullanılmıyor
Abone Olgoogle-news

"Katkı maddesi kullanılmıyor"

Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Hatice Uzun, AA muhabirine, pancar pekmezinin zahmetli yolculuğunun ardından sofralara geldiğini söyledi.

9
Abone Olgoogle-news

Tarlaların sürüldükten sonra pancarların ekildiğini, sulama ve kazım işlemlerinin ardından sonbaharda söküldüğünü ifade eden Uzun, pekmezhanelere getirilen pancarların birçok işlemden geçtiğini anlattı.

10
Abone Olgoogle-news

Suyla temizlenen pancarların şırasının alınması için büyük kazanlarda kaynatıldığını dile getiren Uzun, daha sonra pekmez tavalarında kaynatılan şıranın pekmeze dönüştüğünü dile getirdi.

11
Abone Olgoogle-news

Uzun, odun ateşinde kaynayan pekmezin daha lezzetli olduğunu vurgulayarak, "Yapımı çok zor oluyor. Gece 03.00'te pekmezhanelere gelerek ateşimizi yakıyoruz. 14 saat kaynayan pancar, pekmez olarak sofralara geliyor. Bizim pekmezimizde en ufak bir katkı maddesi yok. Allah topraktan ne veriyorsa biz de onu sunuyoruz" diye konuştu.

12
Abone Olgoogle-news

Pancar kaynatırken zaman zaman maniler, şarkılar ve türküler seslendirdiklerini ifade eden Uzun, bunun da işin keyifli yanı olduğunu dile getirdi.

13
Abone Olgoogle-news

Uzun, ürettikleri pekmezi Edirne, Tekirdağ, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini, zaman zaman yurt dışından gelen talepleri de karşıladıklarını sözlerine ekledi.

14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
18
Abone Olgoogle-news
19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
24
Abone Olgoogle-news
25
Abone Olgoogle-news
26
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi