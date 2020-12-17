Kırklareli'de tavalar 14 saat boyunca pancar pekmezi için kaynıyor

Uzun, odun ateşinde kaynayan pekmezin daha lezzetli olduğunu vurgulayarak, "Yapımı çok zor oluyor. Gece 03.00'te pekmezhanelere gelerek ateşimizi yakıyoruz. 14 saat kaynayan pancar, pekmez olarak sofralara geliyor. Bizim pekmezimizde en ufak bir katkı maddesi yok. Allah topraktan ne veriyorsa biz de onu sunuyoruz" diye konuştu.